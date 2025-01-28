Donald Trump, ABD'deki firmaların çip ithal etmelerine gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı. Bu karar ile çip üretiminin ABD'ye kaydırılması çok olası görünüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, teknolojik gelişmelerin kalbi olarak nitelendirebileceğimiz çip sektörüne ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Başkan Trump, çok yakın bir gelecekte ithal edilen yarı iletken çipler için gümrük vergisi uygulamaya başlanacağını açıkladı. İşin ilginç yanı, ABD'li teknoloji devlerinin bile yarı iletken çipleri ithal ediyor olması. Peki Trump, böyle yaparak ne amaçlıyor?

Katıldığı bir konferans sırasında çip konusuna değinen Donald Trump, teknoloji şirketlerinin ABD'de üretim yapmalarını istediğini söyledi. Hatta ABD hükûmeti, bunu sağlayabilmek için firmalara destek de verecek. Böylelikle çip üretimi, Çin, Tayvan ve Güney Kore gibi bölgelerden ABD'ye doğru kaymış olacak.

Uzmanlara göre çip üretimi ABD'ye kaymaz ise teknolojik ürünlerin fiyatlarında ciddi artışlar yaşanacak

Donald Trump'ın teknoloji dünyasında soğuk duş etkisi yaratan açıklamaları, analistlerin de dikkatinden kaçmadı. Sektör kaynaklarının açıklamalarına göre ABD hükûmetinin çip ithalatına gümrük vergisi uygulamaya başlaması, dizüstü bilgisayar ve tablet fiyatlarında yüzde 46, oyun konsolları fiyatlarında yüzde 40 ve akıllı telefon fiyatlarında yüzde 26'lık yükselişe neden olabilir. ABD'nin ne kadar büyük bir pazar olduğu gerçeğini düşünecek olursak teknoloji şirketleri, böyle bir riski göze almayacaklardır. Yani Trump'ın dediği olacak ve firmalar, istemeseler bile ABD'de çip üretmeye başlayacaklar.

İkinci Donald Trump dönemi, tüm dünya için çok büyük değişimlerin yaşandığı bir süreç olarak kayıtlara geçecek gibi görünüyor. Yapay zekâ başta olmak üzere çip sektörü ve kripto paralar, bu dönemde en çok konuşacağımız meselelerin başında olacaklar. Bakalım Donald Trump ve ekibinin atacağı adımlar, bizlerin hayatlarını nasıl etkileyecek...