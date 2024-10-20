Metro hatları, insanların hızlı ve güvenli ulaşım için en sık tercih ettiği seçeneklerden biridir. Öyle ki birkaç dakika bekledikten sonra metroya binmek mümkündür. Ancak bir metro hattı, şaşırtıcı bir şekilde yılda yalnızca 7 gün çalışır.

Aynı zamanda bu hat, dünyanın en büyük metro hatlarından biridir ve buna rağmen yılın çok az bir kısmında faaliyet gösterir.

Peki böylesine büyük bir metro hattının bu kadar az çalışmasının sebebi nedir?

Suudi Arabistan’ın Mekke kentinde bulunan Al-Mashaaer al-Mugaddassah metro hattı, dünyanın en yüksek kapasiteli metro hattıdır.

Saatte, her iki yönde ortalama 72.000 kişiyi taşır ve yalnızca 1 hafta boyunca çalışmak üzere tasarlanmıştır. Çünkü bu metro hattı, Hac sırasında milyonlarca Müslümanı kutsal mekanlar arasında taşımak için inşa edilmiştir.

Al-Mashaaer al-Mugaddassah metro hattı sayesinde, Hac sırasında Mekke’de yaşayan devasa insan yoğunluğu kontrol altına alınır. Aslında geçmişte Hac sırasında kutsal mekanlara ulaşım, yürüyerek veya otobüslerle sağlanıyordu.

Ancak kalabalığın büyüklüğü ve yollardaki tıkanıklıklar sık sık izdihamlara ve trajik olaylara sebep oluyordu.

Bu sebeple Suudi Arabistan, 2010 yılında bu metro hattını inşa ederek hem hacca giden insanların güvenliğini sağlamayı hem de trafik sıkışıklığını azaltmayı amaçladı. Böylece Al-Mashaaer al-Mugaddassah ismi verilen metro hattı faaliyete başladı.

Aslında yılda yalnızca bir hafta çalışan devasa bir metro hattı düşüncesi, kulağa garip gelebilir. Ancak bu hattın inşa edilmesinin amacı az önce de bahsettiğimiz gibi Hac sırasındaki devasa kalabalığı yönetmek.

Ayrıca yılın geri kalanında Mekke, bu büyüklükte bir metro hattına ihtiyaç duymuyor. Çünkü şehrin nüfusu, Hac dönemi dışında oldukça az. Özetle bu metro hattının yılın yalnızca 7 günü çalışmasının sebebi, Hac ibadeti sırasında ulaşımı rahatlatmak.

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