Dünyanın En Büyük Uçağı 'Stratolaunch' Yakında Gökyüzünde

Microsoft’un kuruluşunda Bill Gates ile birlikte çalışan Paul Allen önderliğinde dünyanın en büyük uçağı geliştirildi. Stratolaunch adındaki bu uçak, önümüzdeki birkaç hafta içerisinde ilk uçuşunu gerçekleştirecek. Şimdi gelin son yılların en büyük havacılık olayına biraz daha yakından bakalım.

Havacılık, insanlık tarihi boyunca elde edilen mühendislik birikiminin ve bilimin en aktif şekilde kullanıldığı çalışma alanlarının başında geliyor. Dünyanın en hızlı ve en büyük hava araçları, yıllar boyunca şekil ve boyut değişikliğine uğradılar. Şimdiyse sahnede Microsoft’un kurucularından Paul Allen önderliğinde geliştirilmiş bir şaheser var. Çift gövdesi ve 117 metre uzunluğundaki kanat genişliğiyle tarihin en büyük uçağı, yakında gökyüzünde olacak.

Stratolaunch, çift gövdesinin ortasında çeşitli roketleri de taşıyacak şekilde dizayn edilmiş bir son teknoloji taşımacılık mühendisliği ürünü olarak görenleri şaşırtıyor. Bu uçak, yeryüzünden ortalama 420 kilometre yükseklikte bulunan Uluslararası Uzay İstastonu’na yük gönderebilir, Dünya yörüngesine uyduları ve ikmalleri taşıyabilir. Elbette tüm bunlar haricinde yolcu da taşıyabilecek yeterli kabiliyetlere sahip durumda.

Üzerinde bulunan 747 jumbo jet motorunu beslemek için iki kokpiti bulunan uçak, toplamda 28 tekerlek ve 6 farklı motora sahip. Yolculuk yapacağı yükseklikler ise bu zamana kadar insan yükü taşıyan herhangi bir hava aracından daha yüksek. Zira Stratolaunch, Dünya’nın üst atmosferinde seyredebilecek.

Paul Allen, uçağın önümüzdeki sonbaharda ilk uçuşunu yapacağını söylüyor, üzerine yükledikleri bütün misyonları gerçekleştireceğinin sözünü veriyor.

Yolcuları, uzay yüklerini taşımasını anladık: Peki nedir bu roket taşıma olayı?

Stratolaunch’ın benzersiz hava sistemleri, dünyanın en büyük uçağını mobil fırlatma platformuna dönüştürüyor. Yani hava aracı yük taşımakla kalmıyor, bunları havadayken uzaya gönderebiliyor. Stratolaunch CEO'su Jean Floyd, “Birbirinden farklı olan oldukça geniş hizmet yelpazesi sunacağız” diyor

Stratolaunch’ın asıl amacı uyduları ve diğer uzay yüklerini göndermeyi, yolcu uçaklarının kalkış ve inişi kadar basit kılmak. Bu nedenle yukarıdaki görselde görmüş olduğunu farklı fırlatma sistemlerine ve roketlere sahip. Üstelik aynı anda birden fazla uzay yükünü taşıması da hedefler arasında bulunuyor. İlk uçuşunu bu sonbaharda gerçekleştirecek olmasına rağmen, uçağın hizmet vermeye başlaması 2022 yılını bulacak.

Günümüzde uzay yükleri taşımacılığı sektörünü tek başına domine eden SpaceX, Stratolaunch’ın rekabetçi fiyatlarıyla baş etmekte zorlanabilir. Zira SpaceX, yeryüzünün yerçekimi etkisiyle savaşmak için dikey roketler kullanırken, bu hava aracı uçakların kalkış ve iniş mantığına sahip olduğundan daha ekonomik olacak.

Black Ice adı verilen yeniden kullanılabilir uzay araçlarıyla uyumlu bir gövdeye sahip olan Stratolaunch, başka bir yeniden kullanılabilir mini uçakla astronotları da uzaya gönderebilecek. Astronot taşıma hedefi ise şimdilik biraz uzun vadeli olarak, 10 yıl sonrasına planlanıyor.

Engadget’a göre Stratolaunch’ın üç test yapması gerekiyor. Bu testler sırasında aracın sırasıyla 128 km/sa ve 222 km/sa hızlarına ulaşması gerekiyor. Basit bir kıyaslama için, söz konusu araçtan çok çok daha ufak olan günümüz jetlerinin kalkıştan önce 190 ila 241 km/sa arasında hızlandıklarını söyleyelim.

Statolaunch ile birlikte Paul Allen, uzay taşımacılığı sektöründeki Elon Musk ve Blue Origin’in CEO’su Jeff Bezos’a doğrudan rakip olmak üzere. Bu destansı rekabetin bütün detaylarını, Stratolaunch’ın ilk uçuşunda olacağı gibi sizlere aktarmaya devam edeceğiz.