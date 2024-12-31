Şüphesiz Dünya, gizemlerle dolu. Okyanuslar başta olmak üzere birçok bölge ise hâlâ keşfedilmeyi bekliyor veya yalnızca bir kısmı keşfedilmiş durumda. Yine bu esrarengiz bölgeler arasında çeşitli çukurlar da yer alıyor.

Peki bu derin çukurlar altında neler var? Bunların derinliği ne kadar? Bilim insanları bu çukurların ne kadarını keşfetmiş durumda?

Gelin, birlikte bakalım.

1. Kola Derin Sondaj Kuyusu

12.262 metre derinliğe ulaşan bu kuyu, bilim insanlarının âdeta “Dünya’nın içini keşfetmek için ne kadar ileri gidebiliriz?” sorusuna yanıt vermek için sergiledikleri merakı simgeler. Ayrıca burası yalnızca bir sondaj kuyusu değildir.

Aynı zamanda bilimin sınır tanımaz hayal gücünün bir eseri olarak kabul edilebilir. Dünyanın insan yapımı en derin çukuru olan bu bölgede çalışmalar, 24 Mayıs 1970’te başlamış ve hâlâ devam etmekte.

2. Mariana Çukuru

Mariana Çukuru, Everest’in yüksekliğini neredeyse ikiye katlayacak kadar derindir. 10.994 metrelik bu derinliğe ışığın ulaşması bile bir hayli zordur. Öyle ki burası, Dünya üzerinde bilinen en derin noktadır.

Bilim insanları yaptıkları son çalışmalara göre, Mariana Çukuru’nun 2.542 kilometre uzunluğa, 60 kilometre de genişliğe sahip olduğunu ifade eder. Araştırmacılar, isminin bile ürkütücü olduğu bu bölgeye inerek araştırmalar yapmaya devam ediyor.

3. Tonga Çukuru

Tonga Çukuru, 10.992 metre derinliğiyle Mariana’dan sonra Dünya’nın en derin ikinci noktası olarak bilinir. Bu çukur âdeta okyanusun sakin yüzeyinin altında devasa ve karanlık bir dünya olduğunu bize hatırlatan büyüleyici bir yerdir.

Güney Yarım Küre’nin en derin çukuru olan Tonga, Pasifik levhasının Tonga levhası tarafından uğradığı baskı sonucu oluşmuştur ve doğanın insanlara âdeta “Daha ne kadar derine inebilirsiniz?” dediği bir meydan okuma bölgesidir.

4. Filipin Çukuru

Bu çukur Plio-Pleyistosen ismi verilen bir dönemde yaklaşık 8-9 milyon yıl önce, tektonik plakaların çarpışmasıyla oluşmuştur ve Batı Pasifik Okyanusu’ndan uzanan ince, uzun bir yarık biçimindedir.

10.540 metrelik devasa bir derinliğe sahip olan Filipin Çukuru, 1.320 kilometre uzunluğundadır ve 31 kilometre genişliğe sahiptir. Ayrıca çevresinde aktif fay hatları olması nedeniyle sık sık depremler meydana gelir.

5. Kermadec Çukuru

Yeni Zelanda’nın kuzeydoğusunda bulunan Kermadec Çukuru, Pasifik levhasının Hint-Avustralya levhasının altına kaymasıyla şekillenmiştir. 10.000 metrelik çukurun en derin noktası olarak bilinen Scholl Deep, 1952’de Danimarka araştırma ekibi tarafından keşfedilir.

Ancak bu bölgeye dair en kapsamlı keşifler, 2014’teki bir bilimsel gezi esnasında yapılmıştır. Bu gezide 7 farklı balık, 9 farklı salyangoz, çeşitli karidesler, amfipodlar ve omurgasız canlılar keşfedilmiştir.

6. Porto Riko Çukuru

8.376 metre ile Atlantik Okyanusu’nun en derin noktası olan Porto Riko Çukuru hem jeolojik hem de biyolojik çeşitliliğiyle bilim insanlarının ilgi odağıdır. Araştırmacılar, diğer tüm çukurlarda olduğu gibi bu bölge üzerinde de çalışmalarına devam etmekte.

7. Peru-Şili Çukuru

Güney Amerika’nın batı kıyısında yer alan Peru-Şili Çukuru, Pasifik Okyanusu’na doğru uzanır. 8.065 metre derinliği ile bölgedeki devasa tektonik hareketlerin âdeta sessiz bir tanığıdır.

Bu çukurun en derin bölgesi Richards Deep’in genişliği 64 km, uzunluğu 5.898 km, alanı 590.000 km2'dir.

8. Denman Buzulu

Dünya’nın en derin noktalarını sırasıyla ele aldığımız içeriğimizin son bölgesi, Denman Buzulu’dur. Antarktika’da yer alan Denman, kara üzerinde deniz seviyesinin altındaki en derin noktadır.

Bu bölge, oldukça gizemli bir şekilde dev buz kütleleri altında saklanır ve bilim insanları tarafından hâlâ keşfedilmeyi bekleyen bölgeler arasında yer alır.

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