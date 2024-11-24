Mariana Çukuru, çoğu insanın bildiği gibi Pasifik Okyanusu’nun en derin noktalarında yer alır ve birçok bilinmeyen canlıya ev sahipliği yapar. Öyle ki bu bölgede varlığı tespit edilen canlılar da oldukça tuhaf ve sıra dışı özelliklere sahiptir.

Bilim insanları Mariana Çukuru’ndaki garip canlılar ve yaratıklar hakkında birtakım araştırmalar ve incelemeler yapmış olsalar da aslında bu bölgede keşfedilmeyi bekleyen birçok canlı olduğu tahmin ediliyor.

Gelin, biz şu anlık keşfedilenlerle devam edelim ve bu canlıların özelliklerini inceleyelim.

1. Kara deniz şeytanı

Bu canlı, karanlık sularda yaşayan bir tür fener balığıdır ve biyolüminesans özelliğiyle kendi ışığını üretebilen bir yeme sahiptir. O, bu sayede avını karanlıkta kendisine çekerek avlanır.

Bundan yaklaşık 10 yıl önce canlı görüntülerine ulaşabildiğimiz kara deniz şeytanı, dişlerinin korkunç yapısı ile denizin en ürkütücü canlılarından biri olarak kabul edilir.

2. Ejderha balığı

Ortalama 15 cm uzunluğunda olan küçük ama güçlü avcı, vücut büyüklüğüne oranla devasa bir çene yapısına sahiptir. Ayrıca dişleri, diğer balıklara kıyasla oldukça keskin ve şeffaftır.

O, bu özellikleri sayesinde ışığın neredeyse hiç ulaşamadığı derin sularda, avını hissettirmeden pusuya yatar. Dişleriyle ön plana çıkan ejderha balığı, ustalıkla gizlenebilen bir canlı olduğu kadar güçlü bir yapıya da sahiptir.

3. Goblin köpek balığı

Bu canlı, yaklaşık 125 milyon yıl öncesine dayanan Mitsukurinidae ailesinin hayatta kalan tek üyesidir. Yaşam alanı oldukça derinlerde olup gözlemlenmesi epey zor olan bu canlı, 100 yıl önce keşfedildi.

Goblin köpek balığı, burnunun üzerinde yer alan Lorenzini ampulleri isimli bir sistemle, avının suyun içindeki en ufak hareketini bile algılayabilir. Ayrıca o, avına yaklaştığında çenesini âdeta bir mızrak gibi öne doğru fırlatır ve avını kolayca yakalar.

4. Işıldak balığı

Işıldak balıkları, sahip oldukları büyük göz bebekleri sayesinde, suda gizlenmiş avları bile kolayca tespit edebilir. Karnındaki soluk mavi ışıklar ise denizin üst kısmında gelen ışıkları yansıtır ve bu da düşmanlarına karşı görünmez olmalarını sağlar.

5. Barreleye balığı

Mariana Çukuru’nun belki de en tuhaf görünümlü canlısı, şeffaf kafasıyla dikkati çeken Barreleye balığıdır. Onun gözleri, parlak yeşil renklidir ve klasik göz konumuna göre vücudunun arka bölgelerindedir.

Balığın gözleri ışığın neredeyse hiç ulaşamadığı bölgelerde, olası avlarının siluetlerini tespit eder. Ayrıca araştırmacılar, bu balığın avlarını daha iyi tespit edebilmesi için gözlerini öne doğru hareket ettirebildiğini öne sürmekte.

6. Vampir kalamar

Bu canlının kırmızıya çalan rengi ve kolları arasındaki pelerin benzeri yapı, ona bu ismi verir. Vampir kalamarlar, bu korkutucu isimlerine rağmen oldukça yavaş hareket ederler ve büyük oranda 500 ila 3.000 metre arasındaki derinliklerde yaşarlar.

Onlar, çoğu deniz canlısının aksine birden fazla üreme döngüsü yaşayabilir ve bu yönleriyle benzersiz bir yaşam süresine sahiplerdir.

7. Fırfırlı köpek balığı

Bu canlı, ismini yılan benzeri uzun gövdesi boyunca uzanan fırfırlı solungaçlarından alır. Bilim insanları fırfırlı köpek balığının, milyonlarca yıldır neredeyse hiç değişmeden kalan bir fosil olduğunu öne sürüyor.

Öyle ki bu balık, derin denizlerin zorlu koşullarına uyum sağlamış ve kendisine benzersiz bir yapı geliştirmiş. Ağzı, oldukça geniş ve üç çatallı ve kancalı dişlerle dolu.

8. Dumbo ahtapotu

Dumbo ahtapotu, derin denizlerin en tuhaf canlılarındandır. Kulak benzeri yüzgeçleriyle hareket eder ve yönünü kollarıyla belirler. Bu canlı, bir erkekle çiftleştikten sonra spermi uzun süre saklar ve uygun zamanda döllenmeyi gerçekleştirir.

O, bu yeteneğiyle yavrularını dünyaya getirmek için çevresel koşulların en uygun olduğu anı bekleyebilir.

9. Salyangoz balığı

Bu canlı, en derinlerde yaşayan balık unvanına sahiptir. Salyangoz balıkları, denizin yaklaşık 8.000 metre derinliklerinde, yani çukurun basınç dolu ve karanlık sularında yaşar.

Öyle ki onlar, Mariana Çukuru’da yalnızca uzaktan kumandalı araçlarla gözlemlenebilmiştir. Salyangoz balıkları, inci gibi parlayan bir dış görünüşe sahiptir ve ayrıca jelatinimsi görüntüleriyle dikkati çekerler.

10. Kemik kurdu

Kemik kurtları ya da zombi solucanlar, ölü balinaların isketlerini tüketmeyi oldukça sever. Onlar, balina kemiklerinin içindeki yağlara ulaşabilmek için asit salgılar ve böylece iskeletleri delebilir.

Bu canlıların dişileri tüm besin işini üstlenirken erkekler, yalnızca dişi vücudunun içinde yaşar ve dişiyi döller.

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