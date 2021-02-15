Bumble kurucusu ve CEO'su Whitney Wolfe Herd, şirketin geçtiğimiz hafta halka arz olmasının ardından dünyanın en genç kadın milyarderi oldu. Herd'in güncel servetinin 1,6 milyar doları aştığı tahmin ediliyor.

Tinder benzeri bir flört uygulaması olan Bumble Inc., geçtiğimiz günlerde halka arz olmuş ve şirket hisseleri ilk işlem gününde %64'lük artış göstermişti. Şirketin halka arzı, 31 yaşındaki CEO'su ve kurucusu Whitney Wolfe Herd'i de dünyanın en genç kendi çabalarıyla milyarder olan kadını yaptı.

Forbes'a göre 31 yaşındaki Herd'in net serveti, Bumble'ın hisselerinin ilk gününde 70,31 dolara ulaşmasının ardından 1,5 milyar dolara ulaştı. Forbes'un haberine göre Wolfe Herd, şirketin %11,6'sına denk gelen 21,54 milyon hisseye sahip. Herd, kendi çabalarıyla milyarder olan en genç kadın olmanın yanı sıra ABD'de bir şirketi halka arz eden en genç kadın CEO olarak da biliniyor.

Whitney Wolfe Herd'in serveti, 1,6 milyar doları geçti:

Cuma günkü son işlem gününde 84,80 dolara kadar yükselen Bumble hisseleri, günü 75,46 dolar seviyesinden kapattı. Bu kapanışla birlikte Whitney Wolfe Herd'in kişisel serveti 1,625 milyar dolar seviyesine ulaşırken, flört uygulaması olarak piyasaya sürülen Bumble'ın piyasa değeri ise 8,26 milyar dolara çıktı.

Amerika'nın en hızlı büyüyen flört uygulamalarından biri haline gelen Bumble, şu anda Amerika'da en çok takip edilen üç borsa endeksinden biri olan Nasdaq borsasında işlem görüyor.

Aynı zamanda Tinder'ın kurucu ortaklarından biri olan Whitney Wolfe Herd, Tinder ile yollarının ayrılmasının ardından şirkete cinsel ayrımcılık ve taciz nedeniyle dava açtı. 31 yaşındaki kadın girişimci, Tinder'dan ayrıldıktan kısa bir süre sonra da 2014 yılında Bumble'ı kurdu.