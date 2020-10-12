Pokemon Go Yayıncısının Telefonu Canlı Yayında Çalındı

Niantic tarafından 2016 yılında çıkarılan Pokemon Go oyunu, halen birçok kişi tarafından sevilerek oynanıyor. Dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından oynanan oyun, ilginç olaylara konuk olmaya devam ediyor.

Niantic, 2016 yılında dünya genelindeki milyonlarca Pokemon hayranına artırılmış gerçeklik oyunu Pokemon Go'yu sunmuştu. Dünya çapında çok büyük ses getiren oyun, sınırlı sayıda ülkede çıkış yapsa da oyunun resmen çıkış yapmadığı ülkelerdeki hayranlar bir şekilde oyunu edinmeyi başarmıştı.

Niantic, koronavirüs salgını sebebiyle oyunun evden de oynanabilmesini mümkün kılmıştı. Ancak en nihayetinde dışarı çıkarak oynanması gereken bir oyun Pokemon Go ve bu zamana kadar da pek çok ilginç olayın öznesi oldu. Örneğin bir oyuncu, 2 ay önce karantinayı aşıp 1.600 dolarlık para cezası yedi.

Pokemon Go oynarken telefonu çalındı

Yukarıda da söylediğimiz gibi Pokemon Go, dışarıda oynanmak üzere tasarlanmış bir oyun ve dışarıda oyun oynamak bazı riskleri de beraberinde getiriyor. Bu risklerden bir tanesiyle Anthony isminde bir yayıncı karşılaştı.

The Gamer'da yer alan habere göre Anthony, telefonundan yayın yaptığı sırada dört kişinin saldırısına uğradı ve telefonunu çaldırdı. Yayıncı, sadece telefon üzerinden yayın yaptığı için saldırganların yüzü gözükmese de sesler oldukça net bir şekilde duyuluyordu. Anthony, saldırganlara kendisinin hiçbir şeyi olmadığını ve canlı yayında olduğunu söylese de soygundan kurtulamadı ve hırsızlar yayıncının telefonuyla birlikte kaçtı. Telefonun ekranı kilitlense de yayın devam etti.

Daha önce de söylediğimiz gibi bu, Pokemon Go'nun konuk olduğu ilk ilginç olay değil. Daha önce 17 yaşında bir genç, Pokemon Go oynarken silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmiş, ABD'de de Pokemon Go oynayan bir kişi nehir kenarında ceset bulmuştu.