Avustralya'nın büyüleyici vahşi yaşamı, birçok sıra dışı ve etkileyici yaratıkla dolu. Bu eşsiz fauna arasında biri var ki sevimliliği ve sürekli gülümseyen yüz ifadesiyle dünyanın dikkatini çekmiş durumda: Quokka.

Küçük boyutları, parlak gözleri ve mutlu ifadesiyle bu minik hayvan, doğanın en sevimli armağanlarından biri.

İlginç birçok özelliği ile karşımıza çıkan Quokka’ya “Merhaba!” demek ister misiniz?

Kangurularla akrabalar.

Quokka, Macropodidae ailesine ait, küçük boyutlu, keseli bir hayvan türü. Batı Avustralya'nın Rottnest Adası ve çevresindeki bazı bölgelerde yaşıyorlar. Tavşan gibi zıplamakla kalmıyorlar aynı zamanda ağaçlara da tırmanalabiliyorlar.

Yetişkin bir Quokka, yaklaşık 40-90 santimetre uzunluğunda oluyor ve yaklaşık 2.5-5 kilogram ağırlığındalar. Genellikle kahverengi tüylerle kaplılar ve kuyrukları uzun ve ince bir yapıya sahip.

Hatta Quokka için sıradan bir kedi kadar büyük bir fare türü gibi tanımlamalar da yapılıyor.

Sık ormanlarda yaşıyorlar.

Quokka'lar genellikle okaliptüs ve diğer sert yapraklı bitkilerle kaplı ormanlık alanlarda yaşıyorlar. Rottnest Adası, onların en bilinen yaşam alanı ve burada bol miktarda bulunuyorlar. Ada, Quokka'ların doğal habitatının korunmasına ve popülasyonlarının sağlıklı bir şekilde devam etmesine yardımcı oluyor.

Otçullar. Yediklerini kusup tekrar yiyebiliyorlar.

Beslenmeleri büyük ölçüde bitkilerden, yapraklardan ve çimenlerden oluşuyor. Rottnest Adası'ndaki doğal bitki örtüsü, onların beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için mükemmel bir ortam sunuyor.

Onlar, yağ depolarından beslenerek haftalarca yemek yemeden yaşayabiliyorlar hatta aylarca su içmeden de devam edebiliyorlar. Tatlı su olmasa bile ihtiyaç duydukları suyu bitkilerden alabiliyorlar.

Ama pek de bu sevimli yapılarına yakışmayacak bir özellikleri var. Quokka’lar yiyecekleri bütün olarak yutup sonrasında bir de kusup tekrar aynı şeyi yiyebiliyor.

Neden “dünyanın en mutlu hayvanı” ünvanına sahipler?

En dikkat çekici özellikleri, sürekli mutlu görünen yüz ifadeleri. Kahverengi kürkleri, büyük gözleri, ağızlarının ve tüylerinin hizalanmasıyla oluşan sürekli gülümsemeleri de onları mutlu hayvan sıralamasında bire taşıyor.

Onlar ayrıca oldukça dost canlısı hayvanlar. Turistlerin de ilgisini çekmeyi seviyorlar ve Quokka’lar ile çekilmiş binlerce selfie var.

Bazı tehditlerle karşı karşıyalar.

Quokka'lar, doğal yaşam alanlarının korunması sayesinde nispeten güvende olsalar da bazı tehditlerle karşı karşıya kalmış durumdalar. Özellikle, habitat kaybı ve insan faaliyetleri, popülasyonlarını olumsuz etkileyebiliyor.

Neyse ki Avustralya hükûmeti ve çeşitli koruma kuruluşları, Quokka'ların yaşam alanlarını korumak ve popülasyonlarını desteklemek için çeşitli önlemler alıyor.

Eğer sizin de bir gün yolunuz bu adaya düşerse Quokka'lar ile fotoğraf çektirerek anılarınıza bir yenisini daha ekleyebilirsiniz.

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