Gündelik Amaçlar İçin Üretilen, Dünyanın En Pahalı 10 Ürünü

Pahada sınır yok. Dünyada zenginlerin kullanımı için aklınıza gelebilecek her şey pahalı bir obje haline getirilebiliyor. Ancak bu seferki ürünler sizi çok şaşırtacak.

Hepimiz her gün, kalem, çanta, kredi kartı gibi gündelik eşyalar kullanıyoruz, yemek yiyoruz ve su içiyoruz. Bunlar hayatımızın bir parçası ve çoğu zaman bu ürünleden bütçemize göre olanları tercih ediyoruz ancak bu durum herkes için geçerli değil.

Bu listemizde, gündelik hayatımızda kullandığımız eşyaların en pahalı versiyonlarını sıralıyoruz. İşte 'zengin olmanın da bir adabı var' dedirten en pahalı 10 gündelik ürün:

10. Gläce Luxury Ice Co. Buz Parçaları

Bir işletme okulu projesi olarak başlayan Gläce Luxury Ice Co., içeceğinizi soğutmanın en iyi yolu olduğunu iddia ediyor. Buz küplerinin ve buz kürelerinin mükemmel bir geometriye sahip olduğu ve matematiksel olarak içecekleri en verimli şekilde soğuttuğu öne sürülüyor. Ayrıca tamamen arındırılmış bu buzlar ve içeceklerde tat değişimine neden olmuyor.

Buzlar, 50 küp, 50 küre veya 25 küp/25 küre gibi karışık olarak satılıyor. Fiyatı ise tamı tamına 325 dolar. İnternet üzerinden de satın alınabilen bu buzlar, FedEx tarafından yalıtılmış torbalarda gönderiliyor.

9- Platinum Starlight 7 HDMI Kablosu

TV'niz veya bilgisayar monitörünüz için 4.000 dolara 7 metrelik "Premium" bir HDMI kablosu satın alabilirsiniz. WireWorld'ün web sitesinde, kablonun 1 metresi 1.000 dolar ve 7 metresi 4.000 dolarlık bir fiyatla satılıyor.

Kablonun konektörleri karbon fiber ve konektörler optimum iletkenlik için tamamen saf gümüşten yapılmış. Şirket, kablonun en iyi HDMI kablosu olduğunu iddia ediyor. Ancak bunu denemek pek mümkün görünmüyor.

8- Trek Madone SLR 9 Disc eTap

Trek, tarihin en iyi bisikletlerinden bazılarını geliştirdi ancak elbette bunun bir bedeli var. Trek Madone SLR 9 Disk eTap, elektronik donanım kontrolü ve karbon fiber gövdesi ile uzun ve kısa mesafedeki yarışlar için mükemmel bir seçenek.

Bisiklet, üst düzey verimlilik için aerodinamik bir şasiye ve tekerlek tasarımına sahip. Bu bisiklet, hız için tasarlandı ve çoğu yarış için neredeyse haksız bir avantaja sahip. Yine de 12.500 dolarlık fiyatı onu çoğu bisiklet sürücüsü için erişilemez hale getiriyor.

7- Grand Velas Los Cabos Taco'ları

Meksika'daki Baja Yarımadası'nda yer alan Grand Velas Los Cabos Resort Hotel, dünyanın en pahalı taco'larını sunuyor. Kobe bifteği, Istakoz, Siyah Trüf Brie Peyniri ve Almas Beluga havyarı ile dolu olan bu tacolar, mısır tortillası içinde ve tepesinde altın yapraklarla servis ediliyor. Dünyanın en pahalı taco'sunu yemek isteyenler 25.000 doları gözden çıkarmak zorunda.

6- Acqua di Cristallo Tributo - Modigliani su şişesi

Acqua di Cristallo Tributo, 2010 yılında bir Mexico City Müzayedesi'nde 60 bin dolara satılan bir su şişesi. 24K altın kaplamalı şişenin içinde Fiji, Fransa ve İzlanda Buzulları'ndan gelen kaynak suyunun bir karışımı var. Suyun içinde 23K altın pulları var. Dünyada altın versiyondan sadece bir tane ancak aynı şişenin farklı malzemelerden yapılmış daha ucuz versiyonları var.

5- Louis Vuitton timsah derisi sırt çantası

Louis Vuitton kaliteli ve son derece lüks eşyalar satan bir şirket olarak biliniyor. Louis Vuitton timsah derisi sırt çantası da istisna değil ve 79.000 dolarlık bir fiyata sahip. Çanta ilk olarak Louis Vuitton'ın Sonbahar/Kış 2018 moda şovunda sergilendi.

Timsah derisinden üretilen bu çanta ve sezonun imza tonu olan Titanyum Grisi renginde satılıyor. Bir mağaza veya web sitesinden sipariş verilemiyor. Satın almak için Fransa'nın başkenti Paris'teki Louis Vuitton merkezini aramak gerekiyor.

4- American Express Centurion Kredi Kartı

American Express kredi kartına sahip olanlar bir takvim yılında yaklaşık 500.000 dolardan fazla harcama yapıyorlarsa American Express Centurion Card'a başvurma şansı yakalıyor. Başvurudan sonra, sadece hesabı açmak için 7.500 dolarlık bir ücret isteniyor. Ayrıca yıllık 2.500 dolarlık harcama yapma şartı da var.

3- Aurora Diamante Dolma Kalem

Çizgisi keskin ve sağlam bu kalemler bir şey yazarken kendinizi ofisin patronu olduğunuzu hissedebilirsiniz. 2009 yılında, kalem tasarımcısı ve üreticisi Aurora, bu 1.5 milyon dolarlık kalemi gösteriş meraklıları için tanıttı. Kalem, 30 karattan fazla yüksek kaliteli elmasla kaplı ve beyaz altın uca sahip. Aurora Diamante sınırlı üretim ve yılda sadece bir müşteriye satılıyor. Kalem, Aurora'nın merkezinin bulunduğu İtalya'nın Floransa kentinde yapılıyor.

2- Alexander Amosu iPhone

2014 yılında, iPhone 6'nın piyasaya sürülmesiyle, tasarımcı Alexander Amosu da bu lüks iPhone versiyonunu piyasaya sürdü. 18 ayar altın, şimdiye kadar yapılmış en gösterişli iPhone için 6.127 adet elmasla birleşti. Telefonun arkasında kusursuz bir kesimle yapılmış 51 karatlık bir elmas Apple logosu bulunuyor.

Elmaslar, altınlar her ne kadar göz alıcı olsa da bu telefonun fiyatı insana geri adım attıracak cinsten. Bu özel model, 2.700.000 dolarlık fiyatıyla gerçek anlamda zenginler için tasarlandı.

1- Jada Dubai x Passion topuklu ayakkabı

Jada Dubai ve Passion Jewelers, şimdiye kadarki en pahalı ayakkabı için dünya rekoru kıracak bir iş birliği yaptı. Jada Dubai'nin "Passion Diamond Shoes" ismini verdiği ayakkabı listenin zirvesini hakediyor. Bu ayakkabı tamı tamına 17 milyon dolar.

200'den fazla elmas 24 ayar altın stiletto topuk ve altın kaplı deri yapısı hiper zenginler için tasarlandı. Yüksek fiyatı, 238 elmasın nadir olmasından kaynaklanıyor. Dünyanın dört bir yanından gelen moda tutkunları, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Dubai'de bulunan Burj Al Arab otelde ayakkabıyı görebiliyorlar.