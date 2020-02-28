Dünyanın En Pahalı Otel Odasının Tıbbi Atıklı Barı

Las Vegas'taki Palms Casino Resort'ta bulunan bir odanın gecelik ücreti 100.000 dolar (yaklaşık 624.760 TL). Bu otel odasının dikkat çeken yanlarından biriyse tıbbi atıklardan yapılma bir bara sahip olması.

Tıbbi atıklardan yapılan bir barla daha önce karşılaşmış mıydınız? ABD'nin Las Vegas kentinde bulunan Palms Casino Resort'ta böyle bir bar bulunuyor. 'Empathy Suite' adı verilen ve dünyanın en pahalı odası olarak bilinen odada dünyanın ilk tıbbi atıklardan yapılan barı yer alıyor.

Geceliği 100.000 dolar (yaklaşık 624.760 TL) olan bu süit, ünlü İngiliz tasarımcı Damien Hirst tarafından tasarlandı ve odada, ihtiyaç duyduğunuzu tahmin bile edemeyeceğiniz özellikler bulunuyor. Gelin bu otel odasının sahip olduğu ilginç özelliklere yakından bakalım.

'Formaldehit içerisinde bulunan köpek balıkları'

'Panoramik bir şehir manzarası'

'Odanın balkon kısmında yer alan geniş havuz'

'Çok sayıda sanat eseri'

'Tıbbi atıklardan yapılmış bar'

YouTuber Doug DeMuro'nun oteldeki videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz: