Dünyanın en teknolojik stadyumları olarak gösterilen yapılar hem tasarım hem de özellikleri bakımından oldukça dikkat çekiyor. Bazılarının zemini değişebiliyorken bazılarının da çatısı kapanıp açılabiliyor.

Teknolojinin gelişmesiyle beraber, her gün çok daha farklı özelliklere sahip yapılar inşa ediliyor. Bu yapılar kimi zaman oldukça yüksek bir gökdelen olurken bazen de on binlerce insanın aynı anda vakit geçirdiği bir stadyum oluyor. Günümüzün teknolojik açıdan en gelişmiş stadyumlar, olağanüstü tasarımlara ve özelliklere sahip olabiliyor.

Dünyanın en teknolojik stadyumlarının bazıları değiştirilebilir zemine sahipken bazıları da kişiselleştirilebilir koltuklara sahip. Rekabeti de artırmayı amaçlayan bu stadyumlar restaurant, mağaza ve farklı spor tesisleri barındırabiliyor. Bu yazımızda da bu yüksek teknolojiye sahip stadyumlarını ele aldık.

Dünyanın en teknolojik stadyumları:

Allianz Arena

Tottenham Hotspur Stadyumu

Ulusal Stadyum

AT&T Stadyumu

SoFi Stadyumu

Levi’s Stadyumu

Gillette Stadyumu

Hard Rock Stadyumu

Bayern Münih'in Kalesi: Allianz Arena

Bulunduğu yer: Almanya

Takım: Bayern Münih

Kapasite: 75.024

Kullanım alanları: Futbol

Yapımına 2002 yılında başlanan ve 2005 yılında tamamlanan Allianz Arena, günümüz stadyumları arasında en dikkat çekenlerden birisidir. İsviçreli mimarlar Herzog ve de Meuron tarafından tasarlanan stadyumun en dikkat çekici özelliği, 2.874 yarı saydam elmas metal panelden yapılan dış kaplamasıdır.

Bu paneller ilk açıldığında yalnızca kırmızı, beyaz ve mavi renkleri gösterirken, 2015/2016 sezonundan önce yapılan yükseltme ile 16 milyon renkten herhangi birini gösterebiliyor. Ayrıca çatı membranları camın ağırlığının yalnızca otuzda biri kadar ve bunlar kendi kendini temizleme ve havalandırma özelliğine sahip.

Londra'nın göz bebeği: Tottenham Hotspur Stadyumu

Bulunduğu yer: Birleşik Krallık

Takım: Tottenham Hotspur

Kapasite: 62.850

Kullanım alanları: Futbol, NFL

Yüksek teknolojiye sahip stadyumlar söz konusu olduğunda Londra’da bulunan Tottenham Hotspur Stadyumu asla göz ardı edilmemelidir. Stadyumu tasarlayan mimar şirket, tüm koltuklardan izleyicilerin maçları aynı kalite ile izleyebildiğini ifade ediyor. Ayrıca stadyumun akustiğini optimize etmek, taraftarların uğultusunu güçlendirmek ve atmosferi daha da yükseltmek için U2’nin ses mühendisleri ile çalışıldı. Bunların yanı sıra tribünlerin altında hareket edebilen ve stadyumu üç parçaya bölebilen bir mekanizması da bulunuyor.

Ejderhaya benzeyen tasarım: Ulusal Stadyum

Bulunduğu yer: Tayvan

Takım: Genel kullanım

Kapasite: 55.000

Kullanım alanları: Futbol, Ragbi, Kriket

Tayvan Ulusal Stadyumu’nun en dikkat çeken yanı, ejderhaya benzer bir tasarıma sahip olması. Ayrıca dünyanın güneş enerjisi ile enerji üreten ilk stadyumu konumunda. İnanılmaz bir şekilde stadyum, bütün ihtiyaç duyduğu elektriğin neredeyse tamamını dış cephede bulunan panellerden üretiyor. Stadyum aynı zamanda etkinlikleri izlemeye gelen taraftarlara daha fazla konfor sağlamak adına kişisel koltuk konfigürasyonuna da sahip.

Etkileşimli stadyum: AT&T Stadyumu

Bulunduğu yer: ABD

Takım: Dallas Cowboys

Kapasite: 80.000

Kullanım alanları: NFL

ABD’nin NFL takımlarından Dallas Cowboys takımına ev sahipliği yapan stadyum, birçok yönüyle oldukça ilginç özelliğe sahip. AT&T Stadyumu açılabilir bir çatıya sahip olmasının yanı sıra, oldukça büyük ve dikkat çekici bir paneli bünyesinde barındırıyor. Taraftarların oyunun belirli anlarında telefonlarındaki uygulama ile etkileşime geçerek, stadyum genelinde oluşan titreşimi hissedebiliyorlar. Taraftar etkileşimini artıran bu muhteşem uygulamaya ek olarak, taraftarların koltuklarını bulmalarına yardımcı olan uygulamaları da bulunuyor.

En pahalı stadyum: SoFi Stadyumu

Bulunduğu yer: ABD

Takım: Los Angeles Chargers, Los Angeles Rams

Kapasite: 70.000

Kullanım alanları: NFL

SoFi Stadyumu, 5.5 milyar dolara mal olan şimdiye kadar en pahalı stadyumdur. Ulusal Futbol Ligi’nin (NFL) Los Angeles Rams ve Los Angeles Chargers takımlarına ev sahipliği yapan stadyum, son teknolojiye sahip bir ses sistemine ve 4K video kalitesi sunan büyük bir panele ve açılabilir çatıya sahip. Ayrıca lüks bir salon, spa ve mağazalar gibi çeşitli olanakları da bulunuyor. Aynı zamanda ABD’de dijital ikiz teknolojisine sahip ilk stadyumdur.

Devasa ekranlara sahip stadyum: Levi’s Stadyumu

Bulunduğu yer: ABD

Takım: San Francisco 49ers

Kapasite: 68.500

Kullanım alanları: NFL

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde yer alan Levi’s Stadyumu, 2014 yılında tamamlandı ve 1.3 milyar dolara mal oldu. Taraftarların maç izleme sürecini daha konforlu ve eğlenceli hale getirmek için stadyumun her yerinde devasa boyutta yüksek çözünürlüklü ekranlar yer alıyor. Stadyumun bir diğer önemli özelliği ise taraftarlara yüksek hızlı kablosuz internet sunuyor olması. Üstelik stadyuma özel olarak geliştirilmiş bir uygulama da mevcut. Koltuğunuzun nerede olduğunu ve en kısa hangi yoldan o tribüne ulaşabileceğinize kadar birçok detaya bu uygulama üzerinden görebiliyorsunuz.

Her takımın oynamak isteyebileceği bir stadyum: Gillette Stadyumu

Bulunduğu yer: ABD

Takım: New England Patriots

Kapasite: 65.878

Kullanım alanları: NFL, Konser

NFL’deki en etkileyici stadyumlardan biri olaran anılan Gillette Stadyumu, oldukça büyük ve yüksek çözünürlüklü devasa ekranlara sahip. Bu ekranlar uzun bir süre NFL stadyumlarında yer alan en büyük monitörlerden biriydi. Üstelik taraftarlara ücretsiz wi-fi hizmeti sunan ilk stadyumlardan biriydi. Tüm bunların yanı sıra, bilet satın alabileceğiniz, koltuğunuz ile ilgili detaylara ulaşabileceğiniz ve hatta maç sırasında yemek siparişi verebileceğiniz özel bir uygulaması da bulunuyor.

Özel olarak tasarlanmış çatı: Hard Rock Stadyumu

Bulunduğu yer: ABD

Takım: Miami Hurricanes

Kapasite: 65.326

Kullanım alanları: NFL, Tenis

500 milyon dolar harcanarak yenilenen Hard Rock Stadyumu, güneş ışığının içeri girmesini sağlayan, özel olarak tasarlanmış ve geri çekilebilir bir çatıya sahip. Ayrıca taraftarların kullanımı için havuz, spa ve mağazalar bulunuyor. Fakat tüm bu yeniliklerin gerçekleştirilebilmesi için yenilenme sürecinde kapasitesi yaklaşık 10 bin koltuk düşürüldü.