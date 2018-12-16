Oyuncuların el, kol ve bilek sağlığını koruyan, performans artırıcı oyuncu eldiveni Kickstarter'da bağış toplamaya başladı.

Profesyonel oyunculuk özellikle gençler arasında gün geçtikçe yaygınlaştığı için her geçtiğimiz gün yeni aksesuarlar karşımıza çıkıyor. Bu aksesuarlardan en sonuncusu ise Flashe Oyuncu Eldiveni oldu. İddiası ise oyuncuların performansını artırmak.

Oyuncuların oyun içi performansını artırırken olası sakatlanma risklerini de azaltacağını iddia eden eldiven, fareyi kullandığınız elinize takmanız için tasarlanmış. 2014 yılında yaşadığı sakatlıktan sonra bu projeyi hayata geçirmeyi düşünen Oskar Ödmark harekete geçti.

Proje, şu anda bağış topluyor ve geçtiğimiz on üç gün içerisinde minimum hedefinin dört katını toplamayı başardı. Birçok kişi tarafından beğenilen eldiven yalnızca performans artırmıyor, aynı zamanda olası sağlık sorunlarını da engelliyor.

Kan dolaşımınıza yardımcı olmanın yanı sıra vücut ısınızı da belirli bir seviyede koruyacak olan eldiven kas kasılmalarını azaltarak sakatlananlar için daha hızlı bir iyileşme süreci sunuyor. Bir eldivenden çok basketbol oynayanların giydiği kol bantlarını andıran eldivenin iddia ettiği özellikler bunlar.

Ayrıca farklı desen ve tasarımlarla gelen eldiven fareyi tutarken bileğinizi daha ideal bir pozisyona sokarak bileğinizin sağlığını da güvence altına alıyor.