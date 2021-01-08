Duracell, Xbox Kolu Pilli Olsun Diye Microsoft'u Zorlamamış

Kısa süre önce ortaya çıkan bazı söylentiler, Xbox oyun kolunun AA pil kullanması için Duracell'in Microsoft'u zorladığını öne sürüyordu. Ancak bir Microsoft sözcüsü tarafından yapılan açıklamalar, bu söylentileri boşa çıkardı.

Duracell’in Birleşik Krallık pazarlama müdürü Luke Anderson’un Duracell ile Xbox arasında bir anlaşma olduğunu ifade etmesi ve Stealth Optional’ın bu açıklamayı başlığına “Xbox Oyun Kolu hala AA pil kullanıyor çünkü Duracell ile anlaşması var” şeklinde taşıması, yeni bir söylenti dalgası başlatmıştı.

Söz konusu röportajın yayınlanmasının ardından Microsoft’un Duracell ile anlaşması olduğu için Xbox oyun kolunu şarj edilebilir batarya yerine AA pil ile piyasaya sürmek zorunda olduğu söylentileri daha da yayıldı ve son olarak bir Microsoft sözcüsü bu konuda yeni bir açıklama yaparak tartışmaları bir nebze de olsa dindirdi.

"Xbox oyun kolunun pilli olması, Microsoft'un kendi tercihi"

Microsoft’un Xbox oyun kolunu AA pil ile piyasaya sürmesinin şirketin kendi tercihi olduğunu belirten sözcü, buna herhangi bir markanın AA pillerinin kullanılabiliyor olması, Xbox şarj edilebilir pilleri, ortaklarının sunmuş olduğu şarj çözümleri ve USB Type-C şarj kablosunun da dahil olduğunu ifade ediyor.

Aslına bakacak olursak Microsoft, Xbox oyun kolunu AA pil ile piyasaya sürme tercihi hakkında ilk kez konuşmuyor. Xbox ortaklık programı direktörü Jason Ronald, geçtiğimiz nisan ayında yaptığı açıklamada çoğu Xbox sahibinin AA pil tercihini sevdiğini belirtirken; AA pillere olan bağlılığın, oyunculara seçenek sunmayı sevmelerinden kaynaklandığını dile getirmişti.