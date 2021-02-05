Xiaomi'den Yenilikçi Akıllı Telefon Konsepti [Video]

Xiaomi, bugün yayınlamış olduğu bir video ile son derece yenilikçi bir akıllı telefon konsepti ortaya koydu. Konsept, dört tarafı şelale kavise sahip, üzerinde hiçbir fiziksel tuş ya da bağlantı noktası bulunmayan bir akıllı telefon gösteriyor.

Geçtiğimiz yıllarda büyük bir gösteri ile duyurmuş olduğu Mi Max Alpha adlı konsept akıllı telefonu ile yenilikçi akıllı telefon tasarımlarına merakını göstermiş olan Xiaomi, resmi YouTube kanalından paylaştığı yeni bir video ile ilk dört tarafı “şelale” kavise sahip konsept akıllı telefonunu gün yüzüne çıkardı.

Söz konusu konseptin iki önemli tasarım detayı bulunuyor. Birincisi, cihazın dört bir yanında 88 derecelik kıvrımlara sahip kavisli bir ekrana sahip olması. İkinci ise cihazın üzerinde ne herhangi bir fiziksel tuş ne de bir bağlantı noktası bulunmaması. Dolayısı ile Xiaomi’nin yeni konseptinin mevcut hiçbir akıllı telefona benzemediğini söyleyebiliriz.

Xiaomi’nin yeni konsepti, yeni nesil bir akıllı telefon deneyimi vadediyor

Kavisli ekrandan başlamak gerekirse; Xiaomi, dört tarafı şelale kavisli ekran tasarımı ile kullanıcılara yeni nesil bir “çerçevesiz ekran” deneyimi sunmayı vadediyor. Tasarım, görsel açıdan gerçekten de ilgi çekici olsa da bu kadar “hassas” bir tasarıma sahip olacak cihazın çizilme ve darbelere ne kadar dayanıklı olacağını tahmin etmek zor.

Bununla birlikte Xiaomi, ekranın yanlarındaki, üstündeki ve altındaki çerçeveleri ortadan kaldırarak dört tarafı kavisli bir ekran ortaya çıkarmış olsa da cihazın köşelerinde, ekran bir tablanın ortasına oturtulmuş gibi gözüken oldukça kalın çerçeveler bulunuyor. Bu kalın çerçeveler, yenilikçi bir tasarıma sahip olan konseptin mükemmel bir görsellik sunabilmesinin önündeki en büyük engellerden biri sayılabilir.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Xiaomi’nin bu yeni konseptinde hiçbir fiziksel tuş ya da bağlantı noktası bulunmuyor. Dolayısı ile bu akıllı telefon ile kablosuz şarj, kablosuz kulaklık, kablosuz veri transferi, eSIM, ekrana bölümü parmak izi okuyucu gibi sadece yeni nesil teknolojileri kullanabileceksiniz. Bu durum kulağa hoş gelse de özellikle eSIM’in hala pek çok ülkede kullanıma sunulmadığını düşünürsek cihazın benimsenmesini fazlasıyla zorlaştıracaktır.

Xiaomi, söz konusu konsept akıllı telefon ile ilgili olarak 46 farklı patente sahip olduğunu ifade ediyor. Dolayısı ile Xiaomi’nin yakın zamanda böyle bir tasarımı ticari bir ürün ya da bir konsept olarak gerçekten de tanıtması sürpriz olmayabilir. Yine de tahminler, konseptin en azından şu an için taslaklardan ibaret olacağı yönünde.

Xiaomi'nin yeni konsept telefonu için paylaşmış olduğu video