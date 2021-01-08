Dying Light 2'nin Baş Anlatımcısı Techland'den Ayrıldı

Uzun süredir beklediğimiz Dying Light 2, bugün kötü bir haberle karşımıza geldi. Oyunun baş anlatımcısı, şirketten ayrılmaya karar verdi. Şirketten ayrılan baş anlatımcı Pawel Selinger'ın yerini alan isim de belli oldu.

Daha önce Call of Juarez ve Dead Island gibi yapımları bizlere sunan Techland, 2015 yılında yayınladığı Dying Light oyunuyla muhteşem bir ilgi toplamıştı. Polonya merkezli şirket, aradan geçen yıllara rağmen Dying Light'ı canlı tutmaya devam ederken bir yandan da uzun süredir yolunu gözlediğimiz Dying Light 2'yi geliştiriyor.

Bugünse Dying Light 2'yi ilgilendiren kötü bir haber geldi. Techland'de 22 yıldır görev yapan ve Dying Light 2'nin baş anlatımcısı olarak görev yapan Pawel Selinger, şirketteki görevine veda etti. Pawel Selinger, Dying Light 2 üzerinde çalışmadan önce şirkette baş sanatçı ve sanat yönetmeni olarak görev yapıyordu.

Pawel Selinger'ın yerini daha önce HBO Avrupa'yla çalışmış bir yazar aldı:

Pawel Selinger, LinkedIn'de yaptığı paylaşımda Techland ile ortaklığını sonlandırma kararı aldığını açıkladı. Selinger, şirkete teşekkür ederek Dying Light 2 ve diğer projelerin dünya çapında yankı uyandırmasını diledi. Techland tarafından yapılan açıklamada Selinger'ın 2020'nin sonunda şirketle ortaklığını bitireceğine karar verdiği belirtildi.

Techland, Dying Light 2'nin boş kalan baş anlatımcısı koltuğuna kimin geçeceğini de açıkladı. Şirket, Selinger'ın yerini daha önce HBO Avrupa ile çalışmış Polonyalı TV yazarı Piotr Szymanek'in aldığını açıkladı. Aslında bu yer değişimi, yapılan açıklamaya göre Ekim 2020'de yapılmıştı.

2020 yılında yapılan bir röportajda Techland, Selinger'ın oyunun genel vizyonunu oluşturmada anahtar isimlerden biri olduğunu açıklamıştı. Şirket, Selinger ile birlikte Adrian Ciszewski ve Chris Avellone'yi de anahtar isim olarak göstermişti. Avellone, oyun sektöründe kadınlara yönelik suiistimal iddialarının ardından projeden çıkarılmıştı.

Techland, Pawel Selinger haberinin sonunda oyunculara bir de iyi haber verdi. Şirket, Dying Light 2 hakkında yakında heyecan verici haberler yayınlayacaklarını açıkladı. Bu haberlerin ne olduğunu bilmiyoruz. Ancak şirket 'heyecan verici' ifadesini kullandığından büyük haberler bekleyebiliriz.