Deprem Tahmin Eden Dyson Lin Neden Güvenilir Değil?

Daha önce yaptığı deprem tahminleriyle tartışmalar yaratan Dyson Lin isimli Twitter hesabı Elazığ depremini de neredeyse doğru olarak tahmin etmiş. Ancak sosyal medyada Dyson Lin ismiyle ünlenen bu kişinin çalıştığı kurumdan tutun bilim camiasında bile gerçek bir karşılığı yok.

Deprem kuşağında yer alan Türkiye, dün son 9 yılda meydana gelen en şiddetli depremle yeniden sarsıldı. Elazığ’da meydana gelen 6,8 şiddetindeki depremde şu ana kadar 20 vatandaş hayatını kaybederken 1.000’e yakın yaralının olduğu bildirildi. Deprem bölgesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Twitter’da ise Elazığ depremi hakkında özellikle bir kişi şu anda gündeme oturmuş durumda. Bu kişi, Tayvan’dan Elazığ’daki depremi tahmin eden Dyson Lin. Dyson, 21 Ocak’ta kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Kars’ın ‘10+6’ seviyesinde çok güçlü bir sinyal aldığını belirtmiş ve Türkiye’nin doğusunun büyük tehlike altında olduğu uyarısını yapmıştı.

Dyson Lin, tahminleriyle ilgiyi yine üzerine topladı:

Dyson Lin’in yaptığı tahminleri gören kullanıcılar, Twitter’daki gönderilerin altında tartışmaya başladı. Birçok kullanıcı Dyson’a bu tahmini nasıl yaptığı sorusunu yöneltirken bazı kullanıcılar Dyson’ın bir uzman olmadığı, hatta sahtekârlığı nedeniyle ülkesinde 6.000 dolara kadar para cezası aldığını söyledi.

Dyson Lin son zamanlarda yalnızca Elazığ depremi hakkında yaptığı tahminle de konuşulmuyor. Tayvanlı kullanıcı, geçtiğimiz günlerde meydana gelen Manisa depremini de önceden Balıkesir olarak tahmin etmişti. Dyson, bu bölgedeki cihazın sürekli sinyal verdiğini ve M5+~M6+ şiddettinde bir deprem beklediğini söylemişti.

Dyson Lin’in herhangi bir uzmanlığı bulunmuyor:

Teyit.org’un yaptığı incelemeler sonucunda Dyson Lin’in herhangi bir uzmanlığının olmadığı sonucuna varıldı. Kendisinin CEO’su olduğunu söylediği kurumun da Ticaret Bakanlığı’nın kendi arama motorunda araştırıldığında herhangi bir sonuç vermediği bilgisine ulaşıldı. Teyit.org’un yazısına buradan ulaşabilirsiniz.

Dyson Lin, deprem tahminlerini nasıl yaptığını da bir sır gibi saklamadı. Kullanıcı, bu tahminleri yaptığı sistemin detaylarını anlatan blog yazısını Twitter üzerinden daha önce paylaşmıştı. Dyson, kendi ürettiği deprem tahmin ürünlerinin 1,2 ve 3 modellerini de sitesi üzerinden 2.000 Taiwan dolarına satmakta.

Her şey bir kenara, evet, depremi tahmin etmek uzun gözlemler sonucunda mümkün olabiliyor. Ancak tek bir kaynağın yaptığı paylaşımlara ayak uydurarak bunun hayatımıza etki etmesine izin vermek fazlasıyla yanlış bir hareket olabilir. Dolayısıyla bu konuda uzmanlığı bulunan kişileri dinlemek çok daha iyi olacaktır.

Dyson Lin ve neden olduğu bilgi kirliliğine ilişkin önemli paylaşımlar: