Sokakta ve barınaklarda yaşam mücadelesi veren milyonlarca hayvandan bir tanesini sahiplenerek onun hayatını kurtarmak hiç olmadığı kadar kolay. Üstelik bu işlemin ilk adımını e-Devlet üzerinden hızla gerçekleştirebilirsiniz. e-Devletten nasıl hayvan sahiplenilir gelin yakından bakalım ve e-Devlet hayvan sahiplenme işlemi hakkındaki detayları görelim.

Tüm ülkede sokaklardaki kedi ve köpek sayısı her geçen gün artıyor. Özellikle çeteler haline gelen köpekler insanlara ve birbirlerine ölümcül zararlar veriyorlar. Maalesef kamu hizmetleri bu konuda yetersiz ve bazı hayvan derneklerinin bu konuda neler yaptığı da tam olarak bilinmiyor. Böyle bir durumda gerçek bir hayvansever olarak yapabileceğiniz en iyi şey, kötü koşullarda sokakta ya da barınakta yaşam mücadelesi veren bir canı sahiplenerek ona sıcak bir yuva vermektir.

Eğer bir evcil hayvan istiyorsanız onlara zulmeden tüccarlara para vermeyin, e-Devlete girin ve sahiplenmenin ilk adımını atın. Henüz yaygın bir hizmet değil ancak e-Devlet üzerinden büyük barınaklardan bazılarının yayınladığı sahiplenmeye hazır hayvanların listesine ulaşarak başvuru yapabilir ve bir cana sıcak bir yuva verebilirsiniz. e-Devletten nasıl hayvan sahiplenilir gelin yakından bakalım ve e-Devlet hayvan sahiplenme işlemi hakkındaki detayları görelim.

e-Devletten nasıl hayvan sahiplenilir? İşte e-Devlet hayvan sahiplenme işlemi:

Adım #1: e-Devlet internet sitesini açın:

İlk kez 2008 yılında hizmete sunulan e-Devlet, pek çok resmi işlemi internet üzerinden kolayca gerçekleştirebileceğiniz bir platform. e-Devlet platformuna masaüstü internet tarayıcınız üzerinden, mobil internet tarayıcınız üzerinden ya da App Store ve Google Play Store uygulama mağazalarından indirebileceğiniz mobil uygulama üzerinden ulaşabilirsiniz.

Adım #2: e-Devlet hesap bilgilerinizle giriş yapın:

e-Devlet internet sitesini açtıktan sonra sistem sizden giriş yapmanızı isteyecek. Yani daha önceden oluşturulmuş bir e-Devlet hesabına ait şifreye ve TC kimlik numaranıza ihtiyacınız var. Eğer bir e-Devlet hesabınız yoksa buradaki bağlantı üzerinden nasıl oluşturabileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Adım #3: Arama çubuğuna hayvan sahiplenme yazın ve aratın:

e-Devlet internet sitesini açıp hesap bilgilerinizle giriş yaptıktan sonra karşınıza platformun ana sayfası çıkacak. Menü bölümünden söz konusu sayfalara ulaşmak zor olacağı için platformun arama çubuğuna hayvan sahiplenme yazıp aratarak çok daha hızlı sonuç alabilirsiniz.

Adım #4: Hayvan sahiplenmek istediğiniz barınağı seçin:

e-Devlet internet sitesindeki arama çubuğuna hayvan sahiplenme yazıp aradığınız zaman şu an için yalnızca Keçiören Belediyesi, Büyükçekmece Belediyesi ve Bağcılar Belediyesi’ne ait sahiplendirme sayfaları çıkıyor. Bunlar arasından size en uygun barınağı seçerek işlemi sürdürün.

Adım #5: Sahiplenmek istediğiniz hayvanı seçin:

Hayvan sahiplenmek istediğiniz barınağı seçtikten sonra karşınıza sahiplenilecek durumdaki hayvanların olduğu bir liste ya da seçim ekranı çıkacak. Bu ekran üzerinden sahiplenilecek durumdaki tüm hayvanları ve hayvanlar hakkındaki detayları görebilirsiniz. Bir hayvan seçerek işlemi sürdürün.

Adım #6: Başvurunuzu yapın:

Size en uygun barınaktan sahiplendirilmeye uygun bir hayvan seçtikten sonra karşınıza başvuru sayfası çıkacak. Başvuru sırasında güncel telefon numaranızı, e-posta adresinizi ve yerleşim adresinizi yazın. Açıklama kısmına barınak yöneticilerini konu hakkında bilgilendirecek detaylar ekleyerek başvurunuzu gönderin.

Adım #7: Barınakla iletişime geçebilirsiniz:

Hangi kuruma başvurduğunuza bağlı olarak değişen bir süre sonunda barınak sizinle iletişime geçecektir. Barınak yetkililerinin size ulaşmasını beklemeden başvurudan hemen sonra barınağı arayarak başvuru yaptığınızı iletebilir ve sürecin çok daha hızlı ilerlemesi için gereken bilgileri alabilirsiniz.

e-Devlet üzerinden hayvan sahiplenme hakkında bilmeniz gerekenler:

e-Devlet üzerinden hayvan sahiplenme işleminin ilk adımı için yukarıda anlattığımız adımları izlemeniz yeterli. Sonrasında barınak size ulaşacaktır ya da sizin barınağa ulaşmanız gerekir. e-Devlet üzerinden verilen bu hizmet aslında bir tür hızlı bilgilendirme amaçlıdır. Yani bu şekilde barınaktaki sahiplendirilebilir hayvanlara en hızlı şekilde ulaşmış olursunuz.

Şu an için e-Devlet hayvan sahiplendirme işlemi başlangıç aşamasında diyebiliriz. Çünkü ülkemizdeki neredeyse her belediyenin bir barınağı olmasına rağmen yalnızca İstanbul’daki iki, Ankara’daki bir belediyenin barınağına ulaşılabiliyor. Bu hizmete olan talep arttıkça diğer belediyelerin de görünür olacağı tahmin ediliyor.

Eğer bu işlemi uygularken sizin şartlarınıza uygun bir barınak bulamadıysanız hızlı bir internet araması yaparak ya da telefonla arayarak bölgenizin belediyesine ulaşabilirsiniz. Belediye yetkilileri sizi en yakın barınağa yönlendirecek ya da nasıl ulaşabileceğinizi anlatacaktır. Konu hakkındaki en doğru ve detaylı bilgiyi bu şekilde öğrenmeniz mümkün.

Hayvan sahiplenme hakkında:

Eğer bir hayvan sahiplenmek istiyorsanız, yukarıda anlattığımız yöntemi uygulayarak e-Devlet üzerinden sahiplenmenin ilk adımını atabilirsiniz. Ancak burada daha önemli olan nokta, bir hayvan beslemenin sorumluluğunu almaya ne kadar hazır olduğunuz konusudur.

Bakımını üstlendiğiniz canlının sağlığını korumak için ona doğru mamayı vermek, düzenli olarak veterine götürmek, günlük gerekli egzersizini yaptırmak ve en önemlisi onun psikolojisini ön planda tutarak sosyalleştirmek son derece önemli.

Bu nedenle bir hayvan sahiplenmeden önce konu hakkında detaylı araştırma yapmalı, diğer hayvan sahipleriyle konuşmalı, veterinerlerden bilgi almalı ve emin olmalısınız. Zaten sokakta yaşam mücadelesi veren bir hayvanı birkaç ay sonra tekrar sokağa terk etmek yapacağınız en büyük zulüm olur. Konu hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.