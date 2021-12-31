e-Devlet'e T.C. Kimlik Numarası Kısıtlama Özelliği Geldi

e-Devlet'e tüm vatandaşları ilgilendiren yeni bir özellik geldi. Bu yeni özellik, vatandaşların T.C. kimlik numaralarına kısıtlama getirmesini sağlıyor. Bu kısıtlama, vatandaşların farkında bile olmadan bir şirkete ortak ya da yönetici olmasını engelliyor.

Türkiye'de çok sayıda vatandaşın muzdarip olduğu bir mesele var. Öyle ki zaman zaman farkında bile olmadan bir şirkete ortak ya da yetkili olabiliyorsunuz. Genellikle dolandırıcılık amacıyla yapılan bu girişimlere kaybolan ya da çalınan kimlik kartları yol açıyor. Art niyetli kişilerin eline geçen kimlik numaraları, vatandaşlar için çok büyük sorunlara yol açabiliyordu. Şimdi bu mağduriyetler için çok etkili bir çözüm geliştirildi.

Aslına bakacak olursak vatandaşlar, ticaret sicili müdürlüklerine başvuru yaparak kimlik numaralarını herhangi bir şirket ortaklığı ya da yetkililik için kısıtlayabiliyor, bu sayede mağdur olmaktan korunabiliyordu. Ancak bu sistem pek bilinmiyor, bürokratik işlemlerle uğraşmak istenmediğinden de pek tercih edilmiyordu. Bu sistem şimdi e-Devlet'e geldi. Vatandaşlar, birkaç dokunuşla kimlik numaralarına kısıtlama getirebilecekler.

İsteyen vatandaşlar an itibarıyla hizmetten yararlanabiliyor

Konuyla ilgili açıklamalar, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç tarafından yapıldı. Yeni özelliğin hem kısıtlama yapmak için hem de kısıtlamayı kaldırmak için kullanılabileceğini söyleyen Koç, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: Bugüne kadar vatandaşlarımız çalıntı, sahte kimlik ve benzeri durumlarda kişilerin iradeleri dışında şirket veya ticari işletmelere ortak/yetkili olarak eklenmelerinin engellenmesi için ticaret sicili müdürlüklerine başvurmakta ve müdürlüklerce MERSİS'teki kimlik numaraları üzerine kısıt konulmaktaydı. e-Devlet Kapısı üzerinden vatandaşlarımıza sunulan yeni hizmetimiz olan 'Şirket veya Ticari İşletmelerde Ortak / Yetkili Olunmasının Engellenmesine Yönelik Kısıtlama İşlemleri' sayesinde kişiler e-Devlet Kapısı üzerinden kimlik numaraları üzerine kısıt koyarak şirket ortağı/işletme sahibi veya bir şirket veya işletmede yetkili olarak eklenmesini engelleyebilecekler.

e-Devlet'ten T.C. kimlik numarası nasıl kısıtlanır?