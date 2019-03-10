E-Spor Takımları, Apex Legends'a Yönelmeye Başladı

Respawn Entertainment tarafından geliştirilen ücretsiz Battle Royal oyunu Apex Legends, son dönemde artan kullanıcı sayısıyla dikkat çekiyor. PUBG, Fortnite gibi diğer Battle Royale oyunlarıyla sağlam bir rekabet içine giren Apex Legends, yakında bu pazarı ele geçirebilir.

4 Şubat 2019'da piyasaya sürülen ücretsiz Battle Royale oyunu Apex Legends, ilk ayında 50 milyondan fazla kayıtlı oyuncuya ulaşmış ve diğer popüler oyunların tahtını sarsmıştı. Takım odaklı olması özelliğiyle heyecanlı bir deneyim sunmasının yanında izleyenler için de keyifli olan oyun, e-spor takımlarının da dikkatini çekmiş durumda.

Twitch listelerinde Fortnite'ı geride bırakarak öne çıkan Apex Legends'a e-spor takımlarının yönelmesi aslında pek de şaşırtıcı değil. E-spor oyuncularının seyirciler arasında popülarite yakalayan bir oyuna yönelmesi oldukça doğal bir durum. Geçtiğimiz hafta birçok dünyaca ünlü e-spor takımı, yaptığı Apex Legends duyurularıyla oyun dünyasını büyük beklenti içine soktu.

TSM, 100 Thieves, Gen.G ve NRG; geçtiğimiz günlerde bünyelerine Apex Legends oyuncuları ve ekipleri dahil ettiklerini açıkladılar. Ayrıca şaşırtıcı şekilde Team Liquid de Call of Duty: Black Ops 4 ekibini Apex Legends'a taşıdığını açıkladı. E-spor dünyasında yaşanan bu gelişmeler, oyunun önümüzdeki süreçte daha da geniş kitlelere hitap edeceği anlamına geliyor.

E-spor takımlarının Apex Legends ekipleri, genel olarak daha önce başka oyunlardan tanıdığımız isimlerden oluşuyor. Örneğin Gen.G’nin yeni Apex Legends ekibinde eski bir Overwatch League oyuncusunun yanı sıra bir de Team Fortress 2 oyuncusu bulunuyor. Benzer şekilde 100 Thieves'in de Apex Legends kadrosunda Overwatch, Destiny ve H1Z1 geçmişi olan oyuncular yer alıyor.

E-spor yönünden Apex Legends'ın en büyük dezavantajı, PUBG ve Fortnite gibi diğer Battle Royale oyunlarındakine benzer bir turnuva yapısı ya da profesyonel lig yapılanmasının olmaması olabilir. Takımların Apex Legends'a yönelmesiyle birlikte Respawn Entertainment da eksikleri tespit ederek oyunun e-spora adapte olması için harekete geçebilir. Sürecin nasıl ilerleyeceğini önümüzdeki günlerde hep birlikte göreceğiz.