Yılın futbol severler tarafından merakla beklenen oyunu EA FC 26 ile ilgili yepyeni gelişmeler ortaya çıkmaya devam ediyor. Dün oyunda açık dünya modunun olmayacağı sızarken, aynı zamanda Ultimate Edition kapağında Zlatan Ibrahimovic'in olacağı açıklanmıştı. Bugün ise oyunun resmî partneri olan kulüplerin listesi ortaya çıktı.
Bilmeyenler için EA, doğrudan kulüplerle partner olarak o kulübe dair oyunda daha detaylı içeriklere yer verebiliyor. Örneğin Galatasaray ve Fenerbahçe'nin lisansı doğrudan Süper Lig lisansı sayesinde oyunda yer alıyor olsa da geçen yılki partnerlik anlaşmaları sonrası her iki kulübün de stadyumu oyuna eklenmişti.
EA FC 26 resmî partner kulüpler
- Manchester City
- Chelsea
- Liverpool
- Tottenham Hotspur
- Bayern Münih
- Real Madrid
- Atletico Madrid
- Roma
- Juventus
- Napoli
- Paris Saint Germain
- Lyon
- Marsilya
- Rangers
- Celtic
- Beşiktaş
- Fenerbahçe
- Galatasaray
EA FC 26 ile birlikte resmî partner kulüplerin listesinde ülkemizden bu yıl yepyeni bir isim olarak Beşiktaş'ı görüyoruz. Geçtiğimiz sene Galatasaray ve Fenerbahçe ile olan anlaşma açıklandıktan sonra Beşiktaş'la da görüşüldüğü belirtiliyordu ve bunun EA FC 25'e yetişmediği söyleniyordu.
Görünüşe göre bu söylentiler doğru ve Beşiktaş da EA FC 26'da resmî partner kulüp olarak yer alacak. Bu da çok büyük olasılıkla Beşiktaş'ın stadı olan Tüpraş Stadyumu'nu EA FC 26'da göreceğimiz anlamına geliyor.