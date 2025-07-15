EA FC 26 resmî partner kulüpler listesi sızdırıldı ve listede Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ardından sürpriz bir kulüp var.

Yılın futbol severler tarafından merakla beklenen oyunu EA FC 26 ile ilgili yepyeni gelişmeler ortaya çıkmaya devam ediyor. Dün oyunda açık dünya modunun olmayacağı sızarken, aynı zamanda Ultimate Edition kapağında Zlatan Ibrahimovic'in olacağı açıklanmıştı. Bugün ise oyunun resmî partneri olan kulüplerin listesi ortaya çıktı.

Bilmeyenler için EA, doğrudan kulüplerle partner olarak o kulübe dair oyunda daha detaylı içeriklere yer verebiliyor. Örneğin Galatasaray ve Fenerbahçe'nin lisansı doğrudan Süper Lig lisansı sayesinde oyunda yer alıyor olsa da geçen yılki partnerlik anlaşmaları sonrası her iki kulübün de stadyumu oyuna eklenmişti.

EA FC 26 resmî partner kulüpler

Manchester City

Chelsea

Liverpool

Tottenham Hotspur

Bayern Münih

Real Madrid

Atletico Madrid

Roma

Juventus

Napoli

Paris Saint Germain

Lyon

Marsilya

Rangers

Celtic

Beşiktaş

Fenerbahçe

Galatasaray

EA FC 26 ile birlikte resmî partner kulüplerin listesinde ülkemizden bu yıl yepyeni bir isim olarak Beşiktaş'ı görüyoruz. Geçtiğimiz sene Galatasaray ve Fenerbahçe ile olan anlaşma açıklandıktan sonra Beşiktaş'la da görüşüldüğü belirtiliyordu ve bunun EA FC 25'e yetişmediği söyleniyordu.

Görünüşe göre bu söylentiler doğru ve Beşiktaş da EA FC 26'da resmî partner kulüp olarak yer alacak. Bu da çok büyük olasılıkla Beşiktaş'ın stadı olan Tüpraş Stadyumu'nu EA FC 26'da göreceğimiz anlamına geliyor.