Electronic Arts (EA), 2024'ün son çeyreğinde kaç para kazandığını açıkladı. Şirketin açıklaması, gelirlerde düşüş yaşandığını gözler önüne serdi. Peki EA, neden daha fazla para kazanamadı?

Video oyun dünyasının önemli isimlerinden Electronic Arts (EA), 2024'ün son çeyreğine ilişkin mali durum raporunu yayımladı. Şirketin yaptığı açıklamalar, gelirlerde az da olsa düşüş yaşandığını gözler önüne seriyor. Peki EA, neden gelir kaybı yaşadı?

EA tarafından yapılan açıklamalara göre şirketin son 3 aydaki geliri, 1,88 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Bu tutar, geçtiğimiz yılın aynı döneminde 1,94 milyar dolar açıklanmıştı. Öte yandan; tüm bu gelirin sadece 293 milyon dolarlık bölümü kasaya kâr olarak kaldı. Yalnız burada şöyle bir durum var; EA'ın kârı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla 3 milyon dolar yükseldi.

Gelir kaybının sorumluları: EA Sports FC ile Dragon Age

EA'in konuyla ilgili açıklamalarını şirket CEO'su Andrew Wilson gerçekleştirdi. Wilson tarafından yapılan açıklamaya göre EA Sports FC ile Dragon Age, istenen performansı gösteremiyor. Bu da şirket gelirlerinde düşüş yaşanmasına neden oldu.

Üstelik EA tarafından yapılan açıklamalar, şirketin 2025 yılı için de umutlu olmadığını düşündürüyor. Zira şirket, geçtiğimiz dönemlerde 2025 yılı için 7,5 milyar dolar ila 7,8 milyar dolar gelir beklediğini söylemişti. Şimdiyse bu beklenti düşürüldü. EA'in 2025 yılı için güncel gelir tahmini 7 ila 7,15 milyar dolar arası.