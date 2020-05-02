Uzaktan eğitimin adresi olan Eğitim Bilişim Ağı'nda (EBA) öğrencilerin ve velilerin sorularını anlık olarak yanıtlayacak EBA Asistan hizmete girdi. Türk mühendisler tarafından makine öğrenmesi teknolojisi kullanılarak geliştirilen sistem, soru soruldukça gelişerek daha iyi yanıtlar verebiliyor.

Öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin eğitim içeriklerine ulaşmasını sağlayan bir çevrimiçi sosyal eğitim platformu olarak bilinen Eğitim Bilişim Ağı (EBA), koronavirüs salgını nedeniyle okulların tatil edilmesinin ardından özellikle uzaktan eğitim platformu olarak dikkat çekiyor.

1. sınıftan 12. sınıfa kadar tüm öğrenim kademelerinin derslerinin yer aldığı EBA, her geçen gün güncellenerek öğrencilere ve velilere daha kolay bir erişim sunmayı hedefliyor. Bu kapsamda platforma eklenen en son özellik ise uzaktan eğitimde öğrenci ve velilerin sorduğu soruları anlık olarak yanıtlayabilen yapay zekaya sahip ‘EBA Asistan’ hizmeti oldu.

EBA Asistan, soruları daha iyi yanıtlayabilmek için makine öğrenmesi kullanıyor:

Millî Eğitim Bakanlığı, kullanıcıların sorularına anında yanıt verebilmek için Türk mühendisler tarafından geliştirilen yapay zekâ destekli EBA Asistan ile birlikte sorunları daha kısa sürede çözmeyi ve sistemi en etkili şekilde kullanmayı hedefliyor. Bu kapsamda sanal asistan, MEB uzmanları tarafından belirlenen 10 ana başlıkta en çok sorulan 100’e yakın soruya anlık olarak yanıt verebiliyor.

Şifre alma, şifre yenileme, ders programı sorgulama, sınav durumu, öğretmenlerle görüşme gibi konulardaki soruların yanıtlarını veri tabanından bularak anında yanıtlayabilen yapay zekâ sistemi, doğal dil işleme ve makine öğrenmesi teknolojileri kullanılarak geliştirilmiş durumda. Bu sayede kullanıcı sorularını yanıtlayabilen EBA Asistan, aynı zamanda soru sorulmaya devam edildikçe makine öğrenmesi ile sorulara daha iyi yanıt verebilecek.

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan EBA Asistan açıklaması:

Ülkenin yeniliklere hızla adapte olabilen yapısının bu süreçlerin başarıyla yürütülmesin sağladığını belirten Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, EBA Asistan’a ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"Millî Eğitim Bakanlığı olarak biz de öğrencilerimizin derslerinden mahrum kalmaması için uygulamaya aldığımız EBA sistemini tüm dünyaya liderlik edebileceği bir yetkinlikte geliştiriyoruz. Sistemin eksikliklerini hızla tespit ettik ve 'nasıl daha fazla geliştirebiliriz' sorusunu sorduk. Burada ülkemizin yapay zekâ alanındaki deneyimli şirketlerinden CBOT, gelişmiş yerli yapay zekâ teknolojisiyle bize destek oldu ve kamu-özel sektör iş birliğinin güçlü bir örneğini sergiledik.

Bu çalışma aslında ülkemizin kendi kendine yetebilecek seviyede olduğunu gözler önüne seriyor. EBA Asistan ile öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz, sistemle ilgili merak ettikleri her soruyu arkadaşlarıyla konuşur gibi bota yazacak ve bot, gelişmiş doğal dil işleme teknolojisi sayesinde bu soruları hızla anlayıp Millî Eğitim Bakanlığı sistemlerimizden çektiği verilerle doğru cevapları anında verebilecek."

EBA Asistan’a nasıl ulaşılır?

Yapay zekâ destekli EBA Asistan, EBA’nın resmî web sitesinde hemen sağ alt köşede kullanıcıların sorularını yanıtlamak üzere hazır durumda bulunuyor. Bu noktada öğrenci, öğretmen ve veliler, ekranın sağ alt köşesinde bulunan ‘turuncu gülümseyen yüz’ ikonuna tıklayarak sanal asistana soru sormaya başlayabilirler.

Hizmete girdiği günden bu yana 1 milyondan fazla kullanıcının sorusunu yanıtlayan EBA Asistan’a sorulabilecek sorular arasındaysa “Şifremi nasıl alırım?”, “Sisteme nasıl girerim?”, “3. sınıfta yarın hangi dersler var?”, “Ders programına nasıl ulaşırım?”, “Öğretmenime soru sorabilir miyim?” gibi şeyler yer alıyor.