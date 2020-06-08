Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), uzaktan eğitimde aktif olarak kullanılan EBA’nın istatistiklerini paylaştı. MEB’in Twitter’dan paylaştığı görsele göre EBA, dünyanın en fazla ziyaret edilen 6. eğitim sitesi oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), uzaktan eğitim için kullanılan Eğitim Bilim Ağı’nın (EBA’)’nın 23 Mart ve 5 Haziran tarihleri arasındaki istatistiklerini paylaştı. Twitter’da bir görselle duyurulan EBA’nın istatistikleri, eğitim ağının uzaktan eğitim sırasında rekor sayıda ziyaret edildiğini gösteriyor.

MEB’in açıklamasına göre 23 Mart’la 5 Haziran tarihleri arasında EBA 2 milyar 753 milyon 847 bin 548 tıklanma sayısına ulaştı. EBA, bu tıklanma sayısıyla Türkiye’de en çok ziyaret edilen 11. internet sitesi olurken; bütün dünyada en fazla ziyaret edilen 6.eğitim sitesi olmayı başardı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre EBA kullanımında mobil cihazlar önemli bir ağırlığa sahip. 23 Mart- 5 Haziran tarihleri arasında EBA’ya girişlerin yüzde 54’ü mobil cihazlardan yapılırken, yüzde 5’i tabletlerden yüzde 41’i bilgisayarlardan yapıldı.

EBA’nın mobil cihazlarda yaygın bir şekilde kullanılması, EBA mobil uygulamalarının App Store ve Play Store’da önemli indirme sayılarına ulaşmasını sağladı. EBA’nın Android uygulaması, Play Store’da 16.7 milyon indirmeye ulaşırken, iOS uygulaması App Store’da 1.8 milyon indirmeye ulaştı.

EBA tıklanma sayısı ve diğer istatistikleri

EBA’ya erişim rakamlarındaki bu artışın nedeni, EBA’nın daha fazla içerik sunar hale getirilmesinin yanında koronavirüs salgını nedeniyle 25 Mart tarihinde başlayan uzaktan eğitim uygulaması oldu. Okulların kapalı olduğu bu süreçte öğrenciler, derslerine uzaktan eğitim sayesinde evlerinden devam ettiler.