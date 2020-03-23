EBA TV Yayınları ile İlgili Twitter’da Yapılan 11Paylaşım

Ülkemizdeki milyonlarca öğrenci, koronavirüsle mücadele kapsamında bugün ilk kez uzaktan eğitim gördüler. Elbette bu durum, sosyal medya kullanıcıları tarafından da görmezden gelinmedi ve binlerce paylaşım yapıldı. İşte, Twitter'dan EBA TV ile ilgili yapılan 11 komik paylaşım.

Dünya şu sıralar, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkıp onlarca ülkeye yayılan COVID-19 belası ile başa çıkmaya çalışıyor. Bir süre önce ülkemizde de görülmeye başlayan virüs, yetkilileri harekete geçirdi ve bu bağlamda alınan önlemlerden bir tanesi okulların tatil edilmesi oldu. Ancak bu tatilin esas amacı öğrencileri evlerinde tutmaktı ve Milli Eğitim Bakanlığı, bir haftalık tatilin ardından bugün itibarıyla uzaktan eğitime başlanmasını uygun buldu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda uzaktan eğitimin internet ve televizyon ekranları üzerinden verileceği ifade edilmiş, bu bağlamda "EBA TV"nin hizmet vereceği açıklanmıştı. Bu sabah itibarıyla milyonlarca öğrenci, EBA TV ve internet üzerinden ilk derslerini gördüler ve elbette bu durum, sosyal medyanın da gündeminden kaçmadı. Şimdi sizlere, EBA TV yayınları ile ilgili Twitter'da yapılmış 11 komik paylaşımı aktaracağız.

EBA TV yayınlarına Twitter'dan gelen 11 komik paylaşım

Younès @enessarikaya01 - Hoca ders anlatırken tv başındaki öğrenciler;

ilker JK @0gamilker - #ebaTV'de ders alan öğrenciler;

ilknur @bizedemilololo - ebada şu şekil derse egzersiz yaparak giriş yapmışlar #ebaTV