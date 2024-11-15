İnternet üzerindeki en büyük açık artırma usulü alışveriş sitesi olan eBay’in kuruluş hikâyesi sıradanlıktan çok uzak. Hatta emekleme sürecinden yürümeye geçmesinin fitilini ateşleyen şey, komik olduğu kadar saçma.

Dünyaca bilinen e-ticaret sitelerinden eBay’in kuruluşu, epey eskiye, 1995 yılına uzanıyor.

Kurucu Pierre Omidyar, siteyi test etmek amacıyla, satılmayacağından emin olduğu çok saçma bir ürün yükledi ve varsayımının aksine satıldı. eBay’in hikâyesi de o ürünle başladı…

Kurucu Pierre Omidyar, işlerin buraya geleceğini tahmin etmemişti.

eBay, 3 Eylül 1995’te Kaliforniya’da, Amerikalı bir bilgisayar programcısı Pierre Omidyar tarafından biraz ekstra para kazanmak amacıyla hobi olarak kuruldu. Henüz internet kullanımı bile yaygın değildi. eBay’in o zamanlar adı, AuctionWeb’di.

Siteyi test etmek isteyen Pierre, ürün olarak 14,83 dolara bozuk bir lazer koydu. Sonra olanlar ise gerçekten şaşırtıcı olduğu kadar komikti…

Bozuk lazeri biri satın aldı.

Pierre, ürünü satın alan kişiyle iletişime geçti ve lazerin bozuk olduğunu anlayıp anlamadığını sordu, aldığı cevap daha da komikti: “Ben bozuk lazer koleksiyoncusuyum.” İşte günümüzdeki en büyük e-ticaret sitelerinden birinin hikâyesi böyle başladı…

Daha sonra koleksiyonerler siteyi keşfetmeye başladı ve çok kısa süre içinde eBay’de çeşitli ürünler listelendi, devamlı satış oldu. Omidyar’ın ofisi, kendi küçük odasıyken 1 sene içinde yeni bir ofis kiraladı.

Daha sonra zaten başarı durmaksızın sürdü ve günümüzde Amazon ile piyasa mücadelesi yapan bir şirket hâline geldi. Bozuk bir lazer ile başlayan hikâyenin böyle olacağını kim tahmin edebilirdi ki?

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