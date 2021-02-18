Aliexpress'te Görüp Görebileceğiniz En Garip 15 Ürün

Dünyanın en büyük perakendecilerinden bir tanesi olan Aliexpress, bugün milyonlarca ürüne ev sahipliği yapıyor. Ancak bu platformda bazen öyle ürünler bulunuyor ki; bu ürünlerin neden üretildiğini anlamak bile çok güç. Sizler için, Aliexpress'te satılan ilginç ürünlerden bir derleme yaptık.

İnternet kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte e-ticaret, hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Vatandaşlar bugün, gerek Türkiye'de gerek global olarak hizmet vermekte olan e-ticaret platformlarını kullanarak sayısız ürüne ulaşabiliyorlar. Ayrıca kimi tüketiciler, Türkiye'ye henüz gelmemiş olan ürünlere de global pazarlar üzerinden ulaşabiliyorlar. Elbette bu tür ürünler konusunda akla gelen ilk platform, tahmin edebileceğiniz üzere Aliexpress.

Çin merkezli bir e-ticaret platformu olarak hizmet veren Aliexpress, Jack Ma tarafından kurulan Alibaba'nın perakende satış versiyonu. Çin'de üretim yapan sayısız şirkete ait ürünlerin bulunduğu platformda, bulamayacağınız herhangi bir ürün söz konusu değil. Ancak bu da şaşılacak bir durum değil. Neticede dünyanın en büyük üretim kapasitesine sahip olan Çin, milyonlarca ürünün dünya geneline yayılmasını sağlıyor. Bu haberimizde ise sizlere, Aliexpress'te görüp görebileceğiniz en ilginç ürünlerden bahsedeceğiz. Çoğu Türkiye'de bulunmayan bu ürünlerden kimisi saçma iken kimisininse oldukça garip işlevleri var. Haydi hep birlikte, bu ilginç ürünlere derinlemesine bir bakış atalım.

İşte Aliexpress'te satılmakta olan ve bazılarının neden üretildiğine dair bile hiçbir fikrimizin olmadığı o ürünler

İçine koyduğunuz bir içeceği bileğinizde taşıyacağınız garip bileklik

Aliexpress'te yakaladığımız ilginç ürünlerin ilki, temelinde bir bileklik. Ürecinin paslanmaz çelikten imal ettiğini söylediği bu ürünün olayı, içine bir miktar sıvı koyulabiliyor oluşu. Şöyle ki; diyelim ki bir yere gideceksiniz ve içmek istediğiniz bir içecek var. İşte bu bilekliği kullanarak o içeceği yanınızda taşıyor, ister doğrudan isterseniz de bir bardağa koyarak içebiliyorsunuz. Ancak ekip, ürünün paslanmaz çelik yapısını ve içeceğin ağırlığını hiç düşünmemiş gibi görünüyor. Zira bu ürünü satın alırsanız, bugüne kadar görüp görebileceğiniz en ağır bilekliği takmaya başlamış olacaksınız. Ürünün vergi ve kargosu hariç fiyatı, 75 TL olarak belirlenmiş durumda.

Ürünü incelemek isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

İçecek ile ilgili ürünlerden devam edelim: Şişenin ucuna takarak kullanılabilen kadeh

Aliexpress'te bulduğumuz ve yine içeceklerle ilgili olarak tasarlanmış garip bir ürün de yukarıdaki fotoğrafta görebileceğiniz kadeh. Ürünün işlevselliği hakkında bir değerlendirme yapacak olursak, yüzde 50 oranında şans verebiliriz. Şöyle ki; bu ürünü herhangi bir şişenin ucuna takıyorsunuz. Şişeye giriş kısmında lastik contaya sahip olan kadeh, şişenin içindeki sıvının dökülmesini engelliyor. Şişeyi tepenize dikerken, doğrudan şişe yerine kadehten içmiş oluyorsunuz. Garip mi? Evet garip. Peki mantıklı mı? Pek de sayılmaz gibi. Zira bu ürüne vergi ve kargo hariç 58 TL ödeme yapmak, pek de mantıklı bir şey değil.

Yine de ürünle ilgili detaylı bilgi sahibi olup sipariş vermek isterseniz, buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Böyle bakacaksak doğurmasak mı? Bebek sahibi ebeveynler için biberon tutacağı

Ebeveynliğin zor olduğu yadsınamaz bir gerçek. Özellikle de yeni doğmuş bir bebeğiniz varsa, aynı anda birden çok şeyle ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. İşte bu tür ebeveynler için üretilmiş olan bir ürün de biberon tutacağı olarak karşımıza çıktı. Anne ya da babalar tarafından kullanılabilen bu ürünün amacı, bebeğinizi beslerken kullandığınız biberonu tutmak. İşlevsellik açısından iyi olsa da bizim görüşümüz, emziren ya da biberonla besleme yapan ebeveynlerin bebekleri ile göz göze olmaları yönünde. Neticede o miniklerin dünyası sizsiniz ve bazen göz teması bile, onlar için çok önemli olabilir. Ürün sahibi satıcının bu ürün için biçtiği bedel, 114 TL.

Ürüne buradaki bağlantı aracılığıyla erişebilirsiniz.

LED aydınlatmalı gelinlik

Her kadın muhteşem bir düğün hayali kurar, bu özel gecede en gösterişli kişinin kendisi olmasını ister. Bir şirket de tam olarak böyle düşünen gelin adaylarını önemseyerek oldukça garip bir gelinlik tasarlamış. Yukarıda görmekte olduğunuz ürün, sahip olduğu elektronik aksamı sayesinde çevresini aydınlatabiliyor. Ürünle ilgili detaylı bilgi vermeyen tasarımcı şirket, gelinliğin USB jacki ile şarj edileceğini ve uzaktan kumandasının olduğunu söylüyor. Uzaktan kumanda, LED'lerin renginin değişebileceği anlamına geliyor. Ayrıca şirket, bu gelinlik gibi LED aydınlatmalara sahip özel gece kıyafetleri de üretiyor. Farklı beden seçeneklerine de sahip olan gelinliğin fiyatı, 7.200 TL olarak belirlenmiş durumda. Sizce bu tür bir gelinlik, 2021 ya da sonraki yıllar için trend hale gelir mi?

Bu gelinliği satın almayı düşünürseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Silikon malzemeden üretilmiş erkek ayağı

Aliexpress'te neden listelendiğine dair en ufak bir fikrimizin olmadığı ürünlerden bir tanesi de silikondan imal edilmiş olan ayak. Peşin peşin söyleyelim, bu ürünün üretim amacı tıbbi değil. Yani bu ürün protez gibi kullanılamıyor. Ancak bu ürün, ilginç bir şekilde gerçek bir ayak gibi görünüyor. 25 santimetre uzunluğunda gerçek bir ayak boyutunda olan ürün, daha çok ilginç fantezileri olanlar için üretilmiş gibi duruyor. Ancak böyle bir ayağa sahip olmak isterseniz, 414 TL gibi bir ödeme yapmanız gerekiyor.

Hem bu ürünü hem de bunun gibi üretilmiş onlarca ürünü, burada bulunan bağlantı üzerinden inceleyebilirsiniz.

Kedi köpek kakası temizleme aparatı

İlginç ancak ilginç olduğu da etkili bir ürünle karşınızdayız. Evcil dostlarımızın kakalarını temizlemek için üretilmiş olan bu ürün, pek çok hayvan sahibinin beğeneceği türden. Kolay bir kullanıma sahip olan ürünün tetiğine bastığınızda, kakayı tutmanızı sağlayacak hazne açılıyor. Daha sonra da yine ürün üzerinde bulunan haznedeki poşeti çıkarıp, haznede bulunan kakayı poşetin içine atıyorsunuz. Bu ürünün fiyatı ise 74 TL civarında. Birden çok satıcı üzerinden satın alabileceğiniz bu ürün, Türkiye'de de popüler hale gelebilir gibi görünüyor.

Ürünü incelemek isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Türk Telekom bunu beğenmedi: 3G ve 4G ağlar için sinyal güçlendirici

Aliexpress, sadece ilginç ürünlerin değil, işlevsellik açısından hayat kolaylaştırıcı ürünlerin de olduğu bir mecra. İşte bu ürün de onlardan bir tanesi. 3G ve 4G bağlantılarının sıkıntılı olduğu bölgelerde kullanılabilen bu ürün, Türkiye'de pek çok kişinin ihtiyaç duyduğu türden. Yaşadığınız binanın çatısına ya da evinizin balkonuna monte ederek kullanabileceğiniz ürün, uzaklardaki bir vericinin yaydığı 3G ve 4G bağlantılarını toplamaya yarıyor. Açık konuşmak gerekirse bu tür bir ürün, en azından ev sınırlarınız içinde "Evimde telefon çekmiyor." sorununu ortadan kaldırabilir. Üstelik bu ürün 178 TL gibi normal sayılabilecek bir fiyata sahip.

Ürünü satın almak isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Tavuk kaskı (Evet, tavuk kaskı)

Türkiye'de hobi ya da ticari amaçlı tavuk yetiştiriciliği oranı çok fazla. İnsanlar kimi zaman çiftlikler kurup yumurta ve tavuk eti satmaya çalışırken, kimi zamansa birkaç adet tavuk ve bir adet horoz alarak bu canlıların doğal yumurtalarını yiyor. Çinli bir şirketse tavuklar için ilginç bir ürün geliştirdi. Bu ürün, bir kask. Tıpkı motorcu dostlarımızın taktığı gibi farklı farklı tasarımlara sahip olan bu kasklar, görenlerin yüzünde ufak bir tebessüm oluşturuyor. 17 TL gibi uygun bir fiyata satın alınabilen ürün, tavuklarınızı şekilden şekle sokacak gibi görünüyor.

Ürüne burada bulunan bağlantı aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

Otomobiller için lazer ışınlı sis lambası

En deneyimli sürücüler bile puslu ve sisli havalarda araç kullanmaktan haz almazlar. Özellikle de yoğun yağış altında sis bastırdıysa, görüş mesafesi birkaç metreye kadar düşebilir. İşte bu durumun yol açacağı olumsuzlukları önlemek isteyen bir şirket, otomobiller için oldukça etkileyici bir ürün tasarlamış durumda. Arka tampona monte edilebilen küçücük bir aparat, sisli ve yağışlı havalarda lazerle yansıtma yapıyor. Böylelikle arkanızdan gelmekte olan araç, en zorlu koşullarda bile zemine yansıyan ışığı görecek ve böylelikle de aranızdaki güvenli mesafeyi koruyacaktır. Bu ürünün fiyatı sadece 19 TL.

Ürünü satın almak isterseniz burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Koronavirüsten korunmaya kesin çözüm: Kapsül giysi

Tüm dünya, 2019 yılının sonu itibarıyla koronavirüs salgınıyla tanıştı. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan salgın, hayatımızı hala etkiliyor. İşin ilginç tarafı, pandeminin ortaya çıkmasını sağlayan Çin, pandeminin sona ermesi için de alternatif çalışmalar sürdürüyor. İşte yukarıda görmekte olduğunuz kapsül de bunun en net örneklerinden bir tanesi. Gövdeniz itibarıyla vücudunuzu bir kapsülün içerisine alan ürün, yolda yürürken uzaylı gibi görünecek olmanıza rağmen, salgından korunmanızı sağlayacak gibi görünüyor. Kapsülün bel kısmına denk gelen bir aparat, havanın temizlenmesini sağlıyor. Şirkete göre bu aparat, dört katlı filtreleme uyguluyor.

Fiyatı 2.100 TL olan ürünü incelemek isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Kediler için göz bandı

Açık konuşmak gerekirse, yukarıda gördüğünüz fotoğrafı çekmeyi başaran ekibi tebrik etmek lazım. Zira kedilerin uzaylı olduğunu, insanlara hükmettiğini düşündüğümüz bir dönemde bu böyle bir fotoğraf çekmek, pek de kolay olmasa gerek. Ürün ne işe yarıyor diye soracak olursanız, göz bandı olarak kullanılıyor. Tırnak kesme ya da ufak operasyonlar gibi kedinizin görmesini istemeyeceğiniz zamanlarda kullanabileceğiniz bu ürün, işlevsellik açısından sınıfta kalır gibi görünüyor. Bunun nedeni ise herhangi bir kedi, bu göz bandını yüzünde tutmayacaktır. Muhtemelen hiçbir zaman kullanamayacağınız bu ürünün fiyatı, 27 TL.

Tırmalanmayı göze alıp bu ürüne sahip olmak isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Saç kurutma kapsülü

Saç kurutmak, özellikle de kadınlar için can sıkıcı bir süreçtir. Kolay kolay kurumayan uzun saçlar, önemli bir zaman kaybına yol açabiliyor, acelenin olduğu durumlardaysa yaş saçlarla sokağa çıkmak durumunda kalınabiliyor. Bu ürünü tasarlayan kişi ise her ne pahasına olursa olsun saçını kurutmayı kafasına koymuş gibi görünüyor. Ucuna saç kurutma makinenizi taktığınız aparat, havayı saçlarınızı içine alan kapsüle aktarıyor. Beyninizin ısınacağını düşündüğümüz aparatın sağlık açısından bir risk teşkil edip etmeyeceği bilinmiyor olsa da pek çok kadın, bu ürüne sıcak bakacak gibi görünüyor. Üstelik bu ürüne, sadece 16 TL karşılığında sahip olabiliyorsunuz.

Ürünle ilgili detaylı bilgi sahibi olup sipariş vermek isterseniz, buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Tekrar tekrar kullanılabilen beton kalıbı

Çinliler, bir soruna çözüm üretme konusunda gerçekten çok iyiler. Bunun en net göstergelerinden bir tanesi de yukarıda görmekte olduğunuz beton kalıbı. "Kendin yap" projeler için geliştirilmiş olan bu kalıp, bir yere beton dökeceğiniz zaman bu betonun hem hatasız bir şekilde hem kolaylıkla şekillenmesini sağlıyor. Farklı modelleri de bulunan kalıp, en yaratıcı dekorasyonları oluşturmanızı sağlayacak gibi görünüyor.

Ürünü satın almak isterseniz burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Otomobillerin kar ya da çamura saplanmasını engelleyen, ekstra yol tutuş aparatı

Kimileri sadece zevk için kimileri ise zorunluluk nedeniyle zorlu koşullarda araç kullanmak zorunda kalabiliyorlar. Örneğin kış mevsiminin bastırdığı şu günlerde binlerce araç yoldan çıkıyor, kara saplanıyor. İşte bu ürün, bir yere saplanıp kalan araçların kurtarılmasını sağlıyor. Tekerin altına yerleştireceğiniz ürün, aracın tekerine sıkı bir direnç sağlıyor. Bu da tutuculuğu artırıyor ve araç, saplanıp kaldığı yerden bu kauçuk malzeme sayesinde kurtuluyor. Dikkatimizi çeken ürün, 110 TL gibi bir fiyata sahip olsa da bir gün mutlaka lazım olacak eşyalar arasındaki yerini rahatlıkla alabilir.

Ürünü incelemek isterseniz, buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Parmaklarınızın ucunu yanıyor gibi gösterebileceğiniz bir garip ürün

Aliexpress'teki ilginç ürünlerden bir tanesi de tam olarak isim bile veremediğimiz bu garip ürün. Dörtlü paket haline satın alınabilen ürünün özelliği, parmaklarınızı yanıyormuş gibi gösteriyor oluşu. Bunun dışında herhangi bir amacı olmayan garip ürün, sahip olduğu fitil ve parmaklarınızın ucuna yerleştirildiğinde görünmeyen yapısı ile arkadaşlarınızı şaşırtabileceğiniz türden. Ürünün fiyatı, sadece 15 TL.

Ürünü satın almak için, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Bonus: Gözünüzü bile kapatan ve oldukça korkunç görünen maske

Sizlerle paylaşmak istediğimiz son ürün, bir maske. Tasarım ekibinin gece klüplerinde kullanılmak için geliştirdiğini söylediği bu yüz maskesi, hayli korkutucu bir tasarıma sahip. Yüzünü tamamen kapatan maskeye taktığınızda nasıl nefes alacağınızdan ya da çevreyi nasıl göreceğinizden de emin olmadığımız bu maske, 420 TL gibi çok uçuk bir fiyat karşılığında satın alınabiliyor.

Ürünü incelemek isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.