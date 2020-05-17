App Store’da ücretsiz olarak indirilebilen popüler e-posta uygulaması Edison Mail, ciddi bir güvenlik sorununa neden oldu. Uygulamaya gelen son güncellemeyle bazı kullanıcılar, hiç tanımadıkları kişilerin e-postalarına erişebildi.

Her geçen gün mobil cihazlarımızla daha fazla iç içe olmaya başlayınca düzenimizi organize etmemizi sağlayan çeşitli uygulamalardan yardım almaya başladık. Bu uygulamalardan birisi de iOS için yayınlanan ve birçok büyük kuruluştan muhteşem yorumlar alan Edison Mail uygulamasıydı.

Ücretsiz olarak App Store’dan indirilen uygulama, kullanıcıların tüm e-posta hesaplarını tek bir platformdan kontrol etmelerini sağlıyordu. Bu sayede kullanıcılar, kontrol etmek istedikleri e-posta adreslerini kendi platformları arasında tek tek ziyaret etmek yerine bir uygulama üzerinden bunu gerçekleştirebiliyorlardı.

Diğer hesaplar görüntülenebiliyordu:

Ancak popüler e-posta uygulaması, bugün çok önemli bir güvenlik açığıyla gündeme geldi. Bu güvenlik açığı, kullanıcıların kendi hesapları dışında hiç tanımadıkları insanların hesaplarına gelen e-postaları bile kontrol edip okumalarına neden oluyordu. Hata, Edison Mail tarafından da kabul edildi.

Uygulama içerisinde bu hatayla karşılaşan kullanıcılar, hiç tanımadıkları birisinin e-posta adresine herhangi bir şifre girişi bile yapmadan erişebiliyorlardı. Ancak neyse ki Edison Mail’in açıklamasına göre bu hata, yalnızca uygulamaya gelecek yeni güncellemeyi alan küçük bir kullanıcı tabanı tarafından görülmüştü.

Twitter’da bu hatayı gören ve Edison’a durumu bildiren bir kullanıcı, hatanın uygulamayı güncelledikten ve yeni senkronizasyon özelliğini kullandıktan sonra ortaya çıktığını söyledi. Tweet altına yanıt veren resmi Edison hesabı, teknik sorun üzerinde çalıştıklarını, bu hatadan etkilenen kullanıcılara da hemen ulaşmaya başladıklarını belirtti.

The Verge’e ulaşan Edison ekibi, sorunun kaynağı olan güncellemeyi derhal geri çektiklerini de ekledi. Edison Mail’de oluşan bu hata sonucunda kaç kişinin e-posta adresinin bilinmedik kişiler tarafından görüntülendiği henüz bilinmiyor. Edison’un yaptığı hata sonucunda kullanıcıların nasıl etkilenmiş olabileceği de bir başka soru.