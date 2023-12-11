Konami, bugün itibarıyla eFootball 2024'ün en son güncellemesi olan 3.2.0'ı duyurdu. Bu güncelleme, oyunu ciddi oranda değiştirecek.

EA Sports FC'nin FIFA, eFootball'ın isminin PES olduğu dönemlerde Konami, sürpriz bir karar alarak kendi futbol oyununu çevrim içi oynanan, ücretsiz bir yapım hâline getirmişti. İlk çıkış döneminde beklentileri pek karşılamasa da eFootball sonradan oldukça büyük ilerleme gösterdi ve gelişmeye de devam ediyor. eFootball 2024'ün yeni duyurulan güncellemesi 3.2.0 da bu gelişmelerin bir sonraki adımını temsil ediyor.

Yeni güncelleme ile birlikte oyuna My League modu eklenecek ve Co-op Etkinlik Odası özelliklerinde iyileştirmeler yer alacak.

Yeni My League modunda oyuncular, dünyanın dört bir yanından istedikleri liglere yerleştirilecek. Bu liglerde kullanıcılar, bir sezon boyunca yapay zekânın kontrol ettiği diğer kulüplere karşı mücadele edecek. Ayrıca oyuncular artık kendi başlarına oyunlar oynayabilecekleri, maç odalarında başkalarıyla eşleşebileceği ya da 3v3 maçlarda yeni arkadaşlıklar kurabilecekleri Co-op modunda da yeni özelliklere erişebilecek. Oyunun açılma ekranında da zaman geçirmemizi sağlayacak mini oyunlar yer alacak.

KONAMİ ayrıca eFootball Şampiyonası turnuvalarının da yeni formatını açıkladı. 2024 yılında iki etkinlik göreceğiz. Bunlardan biri eFootball Championship Open olacak ve bu modda bir değişiklik olmayacak. eFootball Championship Club Etkinliği ise yeni şampiyona formatı olacak.

My League

Oyuncuların istedikleri kadar oynayabilecekleri bu modda, kendi rüya takımımızı alıp bir lige katılacağız. Lige girerken seçtiğimiz bir takımdan da oyuncuları kiralık olarak kadromuza katabileceğiz. Sezon sonunda başka lige geçmemiz de mümkün olacak.

Co-op Odası

Bu modda oyuncular ister tek başlarına, isterlerse de diğer oyuncular ile takımlar oluşturarak mücadele edebilecekler. Maçlar esnasında da emojileri kullanarak iletişim kurmak mümkün olacak. 7-21 Aralık arasında Co-op modunda oynayanlar, Rüya Takımları için kullanabilecekleri 4x Beceri Eğitim Programı gibi ödüller de alacaklar.

Günlük mini oyunlar

Oyuncular her gün mini oyunlar oynayarak takımlarını geliştirecek araçlar elde edebilecekler. Zaman zaman yeni oyuncular da elde edebilecekler. Mini oyunları bir ay boyunca tamamlayanlar ise epik oyuncular için çekilişlere katılabilecekler.

eFootball Championship Open aynı kalacak, oyuncular önce kendi bölgelerinde zirveye çıkmaya çalışacaklar. Daha sonra da bölgelerin ve kıtaların kazananları, Dünya Finallerinde destekledikleri kulübü kimin temsil edeceğini tespit etmek için karşı karşıya elecek. İlk elemeler çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.

eFootball Championship 2024 FC Barcelona ise bugün başlıyor ve oyunun ilk kulüp etkinliği olmayı başarıyor. Turnuva dönemi boyunca özel sürüm Big Time kartları gibi oyun içi ödüller ve bazı kulüp ürünleri de oyunda kazanabileceğimiz ödüller arasında yer alıyor.