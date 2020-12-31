Bir Efsane Sona Eriyor: FarmVille Bu Gece Kapatılacak

Eğer FarmVille oyuncusuysanız, bugün saat 23.59'a kadar çiftliğinize veda edebilirsiniz. 2009 yılında Facebook üzerinde yayınlanan FarmVille, yarından itibaren oynanamayacak.

Adobe, bundan üç yıl önce yaptığı bir açıklamayla multimedya platformu Flash'ın sonlandırılacağını belirtmişti. Yapılan duyuruda Adobe Flash'ın 31 Aralık 2020'de, yani bugün sonlanacağını açıklayan Adobe'nin bu hamlesi internette özellikle nostalji yapmak için Flash platformunu kullanan oyunları oynayan kişileri bir miktar üzmüştü.

Bu oyunlardan birisi de 2009 yılında piyasaya sürülen ve hala oynanan efsane çiftlik oyunu FarmVille. 2009 yılında Facebook üzerinde oynanabilir olarak yayınlanan popüler çiftlik oyununu 2009 – 2014 yılları arasında Facebook kullanan hemen herkesin en az bir kere bakmak için bile olsa girdiğini söylesek pek de abartmış sayılmayız. Oyunun devamlı oyuncuları için ise bugün üzücü bir haber geldi.

Zynga, FarmVille'ı bu gece kapatacaklarını açıkladı:

FarmVille'ın geliştiricisi Zynga, oyunun yakında oynanamayacak hale geleceğini açıkladı. Geliştiriciler, 31 Aralık 2020 gecesinin ardından oyunun kapanacağı haberini verdi. Bunun sebebi, az önce de bahsettiğimiz gibi Adobe Flash'ın bu gece itibarıyla kapanıyor olması. Adobe Flash'ın kapanmasıyla bir devrin sona ermesi, FarmVille gibi efsanelerin de sona ermesine neden oldu.

Elbette internette hala FarmVille benzeri oyunlar var ancak FarmVille oynayan kişiler için hiçbir oyunun onun yerini tutacağını düşünmüyoruz. Eğer "Acaba eskiden bu oyunu oynuyor muydum?" veya "Geçmişte neler yapmışım?" soruları aklınıza geldiyse, 23.59'a kadar vaktiniz var. Nostaljik anlar geçirmeniz için kalan bu sürenin ardından FarmVille internet tarihinin tozlu sayfalarına karışacak.