Bayram tatilinde ailenizle eğlenceli vakit mi geçirmek isytiyorsunuz? Bu içeriğimizdeki ücretsiz mobil oyunlar ve uygulamalar ile bayram boyunca hem aileniz hem de arkadaşlarınızla çok keyifli anlar yaşayabilirsiniz.

Herkesin dört gözle beklediği bayram tatili geldi çattı. Milyonlarca insan, bu bayramda da aileleriyle güzel vakitler geçirmeyi planlıyor. Peki bu özel günlerde herkesin yüzünü güldürecek, bir araya gelmeyi daha da keyiflendirecek mobil oyunlara ne dersiniz? Üstelik hepsi ücretsiz.

Bu içeriğimizde bayram tatili boyunca aileniz veya arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz ücretsiz mobil oyunlara ve uygulamalara bakıyoruz. Aşağıda listelediğimiz oyunların hepsi eğlenceli vakit geçirmenizi sağlayabilecek cinsten. Gelin lafı uzatmandan bayram tatilinde deneyebileceğiniz çoklu oyunculu mobil oyunlara bir göz atalım.

Ailenizle veya arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz ücretsiz oyunlar

Tabu

Uno

Monopoly Go

Plato: Çok oyunculu oyunlar

Among Us

Zarta

Ben kimim – Guess Up

Gartic

Codenames (tarayıcı)

Android’de Tabuu, iOS’te Tabuu Kelime 2025

Maalesef mağazaya göre oyunlar değişiklik gösterebiliyor. Birlikte oynanabilecek en zevkli oyunlardan olan Tabu’da da bu durum mevcut. Play Store’da 10 milyondan fazla indirmeye sahip Tabuu oyununu deneyebilirsiniz. iOS’te ise Tabu Kelime 2025 isimli oyun oldukça popüler. Tabu oyununda ekiplere ayrılıyorsunuz ve yasaklı kelimeleri söylemeden size verilen kelimeyi ekip arkadaşlarınıza anlatmaya çalışıyorsunuz.

Uno

Uno, kart oyunlarının kralı diyebileceğimiz bir oyun. Ancak artık kartlara ihtiyacınız yok. Direkt olarak Uno’nun mobil uygulaması üzerinden aileniz veya arkadaşlarınızla birlikte o eğlenceli anları yeniden yaşayabilirsiniz. Bayramda birlikte yapılacak oldukça eğlenceli bir aktivite olabilir.

Monopoly GO

Masa oyunu deyince herkesin aklına ilk gelen oyun kuşkusuz Monopoly’dir. Monopoly GO da bu ikonik oyunu telefonunuza getiriyor. Zar atıp zengin olmaya ve şehirler inşa etmeye çalıştığınız bu yapımı isterseniz aileniz ve arkadaşlarınızla oynayarak saatler geçirebilirsiniz.

Plato: Çok oyunculu oyunlar

Plato, hem Android hem de iOS’te on milyonlarca indirmeye sahip olan bir uygulama. Plato’nun içinde tek bir oyun yok, birçok farklı oyun var. İsterseniz başkalarıyla, isterseniz de aileniz ve arkadaşlarınızla oynayabiliyorsunuz. Tavladan mini golfe, satrançtan amiral battıya kadar her türden oyun olması Plato’yu bu konuda en iyi uygulamalardan biri yapıyor.

Among Us

Özellikle COVID zamanı patlamasıyla bilinen Among Us, hâlâ birlikte oynanabilecek en iyi oyunlar arasında yer alıyor. Bu yapımda, bir uzay gemisinde yer alıyorsunuz ve birlikte oynadığınız kişiler arasında sahtekar olan bir kişiyi bulmaya çalışıyorsunuz. Saatlerinizi harcayabileceğini çok eğlenceli bir oyun olduğunu söyleyebiliriz.

Zarta

Zarta da arkadaşlarınızla veya ailenizle oynarken çok eğlenebileceğiniz bir uygulama. Bu uygulama, bilgi yarışması odaklı olsa da bir özelliğiyle benzerlerinden ayrılıyor. Öyle ki amaç, karşına çıkan sorulara arkadaşlarını inandırabileceğin sahte cevaplar vermek. Hem soruya arkadaşlarını kandırabilecek bir cevap bulmaya çalışıyor hem de sorunun gerçek cevabını tahmin etmeye çalışıyorsunuz.

Ben kimim – Guess Up

Çok keyifli vakit geçirebileceğiniz Ben kimim, tahmin etme odaklı bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Bir oyuncu farklı kategorilerden bir kelime yazan ekranı kafasının üzerine koyuyor. Sonrasında ise diğerlerine o kelimeyi tahmin etmeye çalışmak için sorular yöneltiyor.

Gartic

Çok oyunculu mobil oyunların belki de en iyilerinden biri olarak nitelendirebileceğimiz Gartic, tahmin etme odaklı bir yapım. Ailenizle acayip keyifli vakit geçirmenizi sağlayacak Gartic’te bir taraf çizim yaparken diğer taraf o çizileni tahmin etmeye çalışıyor.

Codenames (tarayıcı)

İnanılmaz keyifli vakit geçirebileceğiniz bir diğer oyun ise Codenames. Maalesef Codenames’in uygulamaları ücretli. Ancak isterseniz buradaki bağlantıyı kullanarak tarayıcı üzerinden oyuna bedavaya erişebilirsiniz.

Kelime ilişkilendirme odaklı bu oyunda 2 ekibe ayrılıyorsunuz. İki tarafın da kendine ait kelimeleri oluyor ancak yalnızca ekipten 1 kişi onları görüyor. Casus yönetici olan bu kişi, tek kelimelik ipuçları veriyor. Ekipteki diğer kişi ise bu tek kelimelik ipucuyla onlara ait olan kelimeyi bulmaya çalışıyor. Kelimelerini ilk biriten oyunu kazanıyor.

Bayram tatili boyunca aileniz ile acayip keyifli vakitler geçirmenizi sağlayacak mobil oyunlar ve uygulamalar bu şekildeydi. Eğer sizin de bildiğiniz başka oyunlar ve uygulamalar varsa yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı ihmal etmeyin.