Düzenli egzersiz yapmanın önemini aslında her birimiz biliyoruz. Ancak spor yapmanın, vücudumuzu hangi açılardan olumlu etkilediğini çok da iyi bilmiyoruz, öyle değil mi?

Planlı ve programlı yapılan egzersiz, yalnızca kasları güçlendirmekle kalmıyor. Öyle ki vücudumuzun farklı bölgelerinde yer alan hasarlı nöronları bile iyileştiriyor.

Gelin, bunun nasıl olduğuna bakalım.

Düzenli egzersiz yapmak, yalnızca kasları güçlendirmekle kalmaz.

Aynı zamanda kemikleri, kan damarlarını ve bağışıklık sistemini de destekler. Bunun farkında olan bilim insanları da egzersizin bireysel nöronlar üzerinde faydalı olabileceğini keşfettiler.

Şöyle ki egzersiz sırasında kaslar, kasıldığında miyokin ismi verilen bir biyokimyasal salgılar. Nöronlar ise bu kas kaynaklı sinyallerin varlığında, miyokinlere maruz kalmayan nöronlara kıyasla 4 kat daha fazla büyür.

Ayrıca araştırmacılar, nöronların sadece egzersizin biyokimyasal sinyallerine değil, aynı zamanda fiziksel etkilerine de yanıt verdiğini tespit etti.

Ekip, nöronların egzersiz sırasında, kasların kasılıp genişlemesine benzer şekilde tekrar tekrar ileri geri çekildiğini ve böylece nöronların, büyüme kaydettiği gözlemledi.

Yani bugüne kadarki çalışmalar, kas aktivitesi ile sinir büyümesi arasında olası bir biyokimyasal bağlantı olduğunu gösterse de bu çalışmayla, fiziksel etkilerin de aynı derecede önemli olabileceği fark edilmiş oldu.

Öte yandan geçtiğimiz yıl Doç. Ritu Raman ve meslektaşları, bu konuyu fareler üzerinde irdeledi.

Uzmanlar, travmatik bir kas yaralanması geçiren farelerde, önce yaralanma bölgesine kas dokusu yerleştirdi. Ardından yeni dokuyu ışık yardımıyla tekrar uyararak, yani onlara egzersiz yaptırarak, farelerin hareketliliğini geri kazanabildiklerini kanıtladılar.

Böylece egzersiz yapan fareler, zaman içinde motor fonksiyonlarını geri kazandı ve sağlıklı farelerle kıyaslanabilir, aktivite seviyelerine ulaştılar.

Özetle bilim insanlarının yaptığı araştırmalar ve çalışmalar sonucunda, düzenli egzersiz yapmanın kasları iyileştirdiği ve geliştirdiğini söyleyebiliriz.

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