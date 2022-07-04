Özellikle FPS oyunlarında ses kasmak çok önemli. Bir oyuncu kulaklığı alırken de en dip sesleri alıp en uzaktaki adamları bile doğru noktadan size sunmasını beklersiniz. Bugün sizlere bunları yapabilen EKSA Star Engine E5000 Pro'yu inceleyeceğiz.

Her kulaklığın farklı bir amacı vardır. Bazıları sadece görüşme yapmak için kullanılırken bazıları da seyahat sırasında müzik dinlemek için tercih edilir. Bunlar arasında en spesifik olanlardan biri de "gaming headset" dediğimiz oyuncu kulaklıklarıdır. Diğer kulaklıklara göre çok daha büyük yapıya sahip olan bu kulaklıklar, geniş ve rahat yastıklarıyla kulağı tamamen içeriye alarak sesin hangi noktadan geldiğini en gerçekçi bir şekilde size aktarmayı amaçlar.

Özellikle CS:GO, PUBG, Fortnite gibi FPS oyunları oynayan insanları rakipleri karşısında bir adım öne götürebilen bu kulaklıklar, oyuncular için son derece önemlidir. Bu kadar önemli bir şeyi satın almak da çok kolay olmuyor. Hangi kulaklığın nasıl bir performans göstereceğini öncesinde kestirmek pek mümkün değil. Bizler de bu sebeple sizlere kulaklık incelemesi yapıp deneyimlerimizi aktarmaya çalışıyoruz. Bugün sizlere EKSA'nın Star Engine E5000 Pro oyuncu kulaklığını inceleyeceğiz. Bir süredir oyun oynamak başta olmak üzere çeşitli alanlarda kullanmaya çalıştığım Star Engine E5000 Pro, pek çok açıdan başarılı bir kulaklık. Hadi gelin EKSA Star Engine E5000 Pro'nun bize sunduğu neler varmış yakından bakalım.

EKSA Star Engine E5000 Pro'nun teknik özellikleri neler?

Zaten görüntüsüyle doğrudan "ben oyuncular için geliştirildim." imajını veren EKSA Star Engine E5000 Pro, özellikle oyunlarda çok önemli olan 7.1 Surround sesle geliyor. Buna ek olarak müzik dinlemek isteyenler için Strereo sesi de destekleyen E5000 Pro, özel ayarlı 50 mm sürücülere sahip. Ayrılabilir oyun kulaklığı bulunan Star Engine 5000'de 112 dB'lik bir hassasiyet bulunuyor. Ayrıca 20-20000 Hz frekans aralığı sunan kulaklık, bilgisayar, telefon, PlayStation, Xbox gibi pek çok cihazda kullanılacak kablo aparatlarına sahip.

EKSA Star Engine E5000 Pro'nun ses kalitesi nasıl?

EKSA Star Engine E5000 Pro'nu ses kalitesine geldiğimizde birkaç farklı alanda incelememiz gerekiyor. Öncelikle bunun bir oyun kulaklığı olduğunu göz önünde bulundurarak oyun konusunda ses kalitesine bakacağım. Oyun oynarken ses kasmaya özen gösteren insanlar için 7.1 Surround ses desteği bulunan E5000 Pro, yaptığım incelemelerde hangi sesin hangi noktadan geldiğini yeterli ses seviyesi ve doğrulukta aktarabiliyor. Bütün sesleri doğru noktada size aktaran oyuncu kulaklığını oyun performansında son derece başarılı buldum. Ayrıca 7.1 Surround sesin de etkili çalıştığını söyleyebilirim.

Elbette bir kulaklığın oyuncu kulaklığı olması onu sadece oyun oynarken kullanacağımız anlamına gelmiyor. Film izlerken ya da müzik dinlerken de bu kulaklığı kullanmamız gerekebilir. Bunun için Streo modu bulunan EKSA Star Engine E5000 Pro'nun müzik konusunda da yeterli seviyede olduğunu gözlemledim. Sesleri bir oyun kulaklığına göre net bir şekilde sunan E5000 Pro, buna rağmen işinin müzik dinlemek olmadığını yer yer hissettiriyor. Özellikle bass seslerini verirken bir tık daha keskin ritimler gelmesini isterdim.

EKSA Star Engine E5000 Pro, sesli görüşmelerde ne vadediyor?

Bir oyuncu kulaklığının olmazsa olmazlarından biri de mikrofonudur. Discord gibi uygulamalar üzerinden arkadaşlarımızla iletişim kurarak birlikte oyun oynamayı seviyoruz. Bu tarz oyun partilerine hazırlıklı olan EKSA Star Engine 5000, ortam gürültüsünü keserek sadece sizin sesinizin karşı tarafa gitmesini sağlıyor.

Yapay zeka destekli çevresel gürültüyü engelleme teknolojisi ENC'ye sahip E5000 Pro, stüdyo kalitesinde ses netliği sağlayarak oyun oynarken sesinizin karşı tarafa net bir şekilde gitmesine olanak tanıyor.

EKSA Star Engine E5000 Pro, tasarım ve malzeme kalitesinde bize neler sunuyor?

Geldik kulaklığın tasarım ve malzeme kalitesine. Öncelikle kulaklığın tasarımı son derece şık. Zaten büyük bir kulaklık olan E5000 Pro, yan tarafa yerleştirilmiş ızgaraların içerisinde yeşil ledler barındırıyor. Son derece sağlam görünen Star Engine E5000 Pro, kafa bandında bulunan yumuşak yastıklara sahip. Bu yastık kısımlarının yeşil bir iple dikilmiş olması ve kafa bandının yanlarından çıkan yeşil kablolar da kulaklığa hoş bir görünüm katmış.

Kulaklığın üzerinde bulunan tuşlar rahat ulaşılabilir bir şekilde eklenmişken mikrofonun çıkarılıp takılabilmesi de özellikle yalnız başınıza oyun oynadığınızda kafanızın önünde bir mikrofon tutmak gerekliliğini de ortadan kaldırıyor.

EKSA Star Engine E5000 Pro'yla gelen kablolar ne kadar kaliteli?

EKSA Star Engine E5000 Pro'nun en beğendiğim yanlarından birisi yanında gelen kabloların da sağlam yapıda olması oldu. Her amaca hizmet edebilmesi için birden fazla kabloyla gelen E5000 Pro'nun kutusundan bir adet Type-C'den Type-C'ye kablo, bir adet USB'den Type-C girişine dönüşen bir kablo (Bu iki kabloyu ek olarak bağlayarak kulaklığı PC'nizde USB'ye bağlayabilirsiniz. ) yer alıyor.

Ayrıca bir adet de Type-C'den 3.5 mm jak girişine dönüşen bir kablo da bulunuyor. Kulaklığa her şekilde Type-C ile bağlantı kurarken, diğer çıkışları bilgisayar, telefon, PS4 gibi cihazlara takıyoruz.

EKSA Star Engine E5000 Pro'nun erişilebilirlik özellikleri nasıl?

Star Engine E5000 Pro'nun erişilebilir özelliğine baktığımızda karşımıza bir adet etkileşim butonu çıkıyor. Bu butonla kulaklığın ışıklarını açıp kapatabilir, 7.1 Surround ile Stereo ses arasında geçiş yapabilirsiniz. Bu tuşun yanında ise mikrofonu açıp kapatabileceğiniz başka tuş bulunuyor. Ayrıca sesi açıp kapatmanız için döner mekanizmalı bir tuş daha bizleri karşılıyor.

EKSA Star Engine E5000 Pro satın alınır mı?

EKSA Star Engine, amacı doğrultusunda gerçekten başarılı bir kulaklık. Yanında gelen kılıfı ve kablolarıyla her yere götürüp pek çok cihazla kullanabilmeniz de mümkün. Eğer bir oyuncu kulaklığı arıyorsanız, Star Engine E5000 Pro iyi bir alternatif olabilir. Resmi sayfasında 1.164 TL'ye alabileceğiniz kulaklığı daha yakından görüntülemek EKSA'nın resmi internet sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca buradan AliExpress sayfasına gidebilirsiniz.

Ürünü almak isterseniz indirim alabileceğiniz kodlar ise şu şekilde:

EKSA web sayfasına yüzde 15 indirim almanızı sağlayacak kod: EKSAVIP

AliExpress'te 5 dolar indirim almanızı sağlayacak kod: EKSA5OFF

Bugün sizlere EKSA'nın Star Engine E5000 Pro oyuncu kulaklığından bahsettik. Peki sizler Star Engine E5000 Pro'yu nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım.