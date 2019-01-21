Dönem dönem çeşitli davalara ve başlıklara olan erişimlerin engellenmesiyle gündem olan Ekşi Sözlük, şimdi de Osmanlı'nın aşağılandığı iddiasıyla dava konusu oldu.

Ekşi Sözlük, tarihi boyunca birçok davaya ve yargılamaya konu olmuş bir platform. Bireysel ve başlık özelinde çeşitli engellemeler olsa da Ekşi Sözlük'ün işinin ehli avukatlarının bulunmasıyla birlikte, bugüne dek hiç toplu bir erişim engellemesiyle karşılaşılmadı.

Son dönemde birçok davaya konu olan Ekşi Sözlük, şimdi de 'Osmanlı soyundan gelenleri aşağılama' davasına konu oldu. Ekşi Sözlük'te, Aleviler ve Osmanlı başlığı altında alevlenen tartışmalar sonrasında, Ekşi Sözlük yazarlarından birine dava açıldı.

Söz konusu başlığın altında, Volkan Y. isimli kişinin, "İte bak hele. Naifce ecdadıma sövmeyinmiş. Ahaha ezik it!" yazması sonrasında harekete geçen Kocaeli Karamürsel Cumhuriyet Başsavcılığı, Volkan Y.'ye dava açtı.

Bakırköy 22. Asliye Ceza Mahkemesi'nde talimatla ifade veren Volkan Y'nin avukatı Efkan Bolaç, "Osmanlı dönemi çoktan bitmiş, Cumhuriyet dönemindeyiz. Cumhuriyet savcısı herhalde Diriliş dizisini çok seyretmiştir." diye konuştu.