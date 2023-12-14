Ekşi Sözlük, bir kez daha erişim engeline takıldı. Ankara 6. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından alınan kararla siteye erişim durduruldu. Ekşi Sözlük, yeni bir alan adı üzerinden hizmet vermeye devam ediyor.

Türkiye'nin açık ara en çok tartışılan internet platformlarından Ekşi Sözlük'le ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Platform, bir kez daha erişim engeline takıldı. Platform yetkilileri, alınan karar üzerine yeni bir alan adı üzerinden hizmet vermeye devam ettiklerini açıkladılar.

Ekşi Sözlük, zaten uzun bir süre önce erişim engeline takılmış ve bunun üzerine farklı alan adları ile hizmet vermeye başlamıştı. Bu bağlamda; son adres de "eksisozluk1923.com"du. Yapılan açıklamaya göre Ankara 6. Sulh Ceza Hâkimliği, bu alan adı için de erişim kararı çıkarttı. Ekşi Sözlük, karar üzerine "eksisozluk1999.com" adresi üzerinden hizmet vermeye başlamış durumda.

Ekşi Sözlük tarafından yapılan açıklama şöyle:

Merhaba,



Ankara 6. Sulh Ceza Hâkimliğinin 14.12.2023 tarihli kararı ile erişim engeli uygulandığını gördük. Ancak ayrıntısı hakkında bilgi sahibi değiliz. Yetkililerden bilgi almaya çalışıyoruz. Bilgi aldıkça paylaşacağız.



eksisozluk1999.com domain'i üzerinden Sözlük'e erişebilirsiniz.

Ekşi Sözlük'e yönelik erişim engeli kararına ilişkin duyuru ise şöyle:

BTK sisteminden yaptığımız kontrole ait ekran görüntüsünü yukarıda görüyorsunuz. Kararla ilgili net bir açıklama yok ancak bazı kaynaklara göre erişim engelinin nedeni, "millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması".

Ekşi Sözlük'ten konuyla ilgili yeni bir açıklama gelirse sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.