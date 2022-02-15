Elden Ring’in PC Sistem Gereksinimleri Duyuruldu

Uzun süredir heyecanla beklenen RPG oyunu Elden Ring, 25 Şubat 2022 tarihinde PC oyuncuları ile buluşmadan önce Elden Ring sistem gereksinimleri resmen duyuruldu. Aşğıda Elden Ring’in nasıl bir oyun olduğundan bahsettik, fragmanını aktardık ve Elden Ring sistem gereksinimlerini sizler için listeledik.

Özellikle RPG oyun türünü sevenlerin çok büyük bir heyecan ile bekledikleri Aksiyon RPG oyunu Elden Ring, 25 Şubat’ta PC oyuncuları ile resmen buluşacak. Oyunun çıkmasına 2 hafta kadar bir süre kala Elden Ring sistem gereksinimleri, yanlışlıkla Steam’de listelenmesinin ve hemen kaldırılmasının ardından SteamSpy isimli site tarafından sızdırılmıştı.

Elden Ring’in resmi Twitter sayfasında yapılan paylaşım ile Elden Ring sistem gereksinimleri resmen duyuruldu. GTA V'i çıktığı ilk yıllarda uzaktan izleyen nesil burada mı? Kağıdı kalemi hazırlayın, çünkü "izleyerek bitireceğim oyunlar" listesine bu yıl çıkacak bir oyunu daha ekliyoruz: Elden Ring.

Elden Ring sistem gereksinimlerinden önce, Elden Ring nasıl bir oyun?

Muhtemelen çoğumuzun YouTube’dan izleyeceği Elden Ring, From Software tarafından geliştirilen ve Game of Thrones efsanesinin arkasındaki isim olan George R. R. Martin ile birlikte tasarlanan ve fantastik bir dünyada geçen rol yapma oyunudur. Oyunun kapkaranlık ve acımasız bir dünyada yıldızları kontrol edebilen, hayat verme gücüne sahip bir yüzük var ve ismi de ne olsa beğenirsiniz: Elden Ring.

Peki Elden Ring’in hikâyesi ne olacak? Elden Ring isimli bu yüzük, dünyanın var olmasını sağlayan gizemli bir tasarıma sahip. Elden Ring parçalanıyor ve biz de bu durumun ardından oluşan kaosta kendine yer bulan bir karakteri canlandırıyor olacağız. Oyunun oynanış kısmında ise souls-vari* bir oynanış bizi bekleyecek

*(Dark Souls’a benzer oynanışa sahip oyunlar için kullanılan bir tabir.)

Elden Ring fragmanı

İlk olarak 21 Ocak 2022’de çıkacağı açıklanan ancak daha sonrasında pandemi nedeniyle ertelenen ve nihayet 25 Şubat 2022 tarihinde PC oyuncuları ile buluşacak olan Elden Ring fragmanında oyunun oynanışını daha iyi bir şekilde görebiliyoruz. Sizleri daha da bekletmeden Elden Ring sistem gereksinimlerine gelin bakalım.

Elden Ring PC minimum sistem gereksinimleri:

İşletim sistemi: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit İşlemci : Intel Core i5-8400 ya da AMD Ryzen 3 3300X

: Intel Core i5-8400 ya da AMD Ryzen 3 3300X RAM : 12 GB

: 12 GB Ekran kartı : NVIDIA GTX 1060 (3 GB) ya da AMD RX 580 (4 GB)

: NVIDIA GTX 1060 (3 GB) ya da AMD RX 580 (4 GB) Depolama: 60 GB

Elden Ring PC önerilen sistem gereksinimleri:

İşletim sistemi: Windows 10/Windows 11 64-bit

Windows 10/Windows 11 64-bit İşlemci : Intel Core i7 8700K ya da AMD Ryzen 5 3600X

: Intel Core i7 8700K ya da AMD Ryzen 5 3600X RAM : 16 GB

: 16 GB Ekran kartı : NVIDIA GTX 1070 (8 GB) ya da AMD RX VEGA (8 GB)

: NVIDIA GTX 1070 (8 GB) ya da AMD RX VEGA (8 GB) Depolama: 60 GB

Elden Ring sistem gereksinimleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Sadece Türkiye değil, dünya çapından oyuncular bile sistem gereksinimlerinin bu kadar yüksek donanım olmasına bayağı bir tepkili. En azından Elden Ring’i tek biz YouTube’dan izlemeyeceğiz gibi görünüyor. Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.

Elden Ring sistem gereksinimlerine sosyal medyadan gelen tepkiler





'Önceden çıkan Souls oyunlarına ve Sekiro'ya bakarsanız bu gereksinimler abartı duruyor. Yani benim bilgisayarım kaldırıyor ama... bu sistem gereksinimleri biraz "kalın".'

Bilgisayarım ve ben

'8 GB RAM'im ile bu oyunu açabilir miyim ki?'

'Bu sistem gereksinimleri utanç derici düzeyde yüksek... Bu bir PS4 oyunu. Sekiro harika bir şekilde optimize edilmişti.'