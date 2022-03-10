Sony, PlayStation İçin Gelecek En Yeni Oyunlarını Duyurdu

Sony, bu akşam gerçekleştirdiği State of Play etkinliğiyle karşımıza pek çok yeni oyun ve uzun zamandır beklenen oyunlardan gelen videolar ile çıktı. Hem PlayStation 4 hem de PlayStation 5 kullanıcılarını heyecanlandıracak bu oyunların pek çoğu bu sene içerisinde oyun severler ile buluşacak.
Sony'nin bu State of Play'de ağırlıklı olarak Japonya merkezli oyun geliştiricilerin oyunlarıyla karşımıza çıkması bekleniyordu ve öyle de oldu. Square Enix, Capcom gibi devlerin oyunlarının fragmanlarını izlediğimiz etkinlikte şimdiye kadar konuşulan neredeyse tüm beklentiler karşılandı diyebiliriz.
State of Play'de karşımıza çıkan tüm yeni oyunlar
Sony, bu State of Play'de pek çok yeni oyunun yanında uzun zamandır heyecanla beklenen oyunların yeni videolarına da yer verdi. Gelin dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan gelen tüm yeni oyunlara göz atalım.
Dinozorlardan uzaylılara her şeyi göreceğimiz bir oyun; Exoprimal
- Ne zaman geliyor: 2023'te
- Nereye geliyor: PS4, PS5
Uzun zamandır heyecanla beklenen Ghostwire: Tokyo
- Ne zaman geliyor: 25 Mart 2022
- Nereye geliyor: PS5
Çok yakında gelecek Stranger of Paradise Final Fantasy Origin
- Ne zaman geliyor: 18 Mart 2022
- Nereye geliyor: PS4, PS5
Bir dünya yaratık keseceğimiz, hikayesiyle merak uyandıran Forspoken
- Ne zaman geliyor: 11 Ekim 2022
- Nereye geliyor: PS5
Yeni bir FPS arayanlara ilaç gibi gelecek Gundam Evolution
- Ne zaman geliyor: 2022 ilkbaharında
- Nereye geliyor: PS4, PS5
Hayranlara dev hizmet: Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection
- Ne zaman geliyor: 2022'de (?)
- Nereye geliyor: PS4, PS5
Yıkım ve dövüş isteyenlere keyifli bir alternatif: GigaBash
- Ne zaman geliyor: 2022'nin başlarında (?)
- Nereye geliyor: PS4, PS5
Yepyeni, taptaze bir oyun: JoJo's Bizarre Adventure: All Star Battle R
- Ne zaman geliyor: 2022 sonbaharında
- Nereye geliyor: PS4, PS5
Hem hikayesi hem grafikleriyle etkileyen bir oyun: Trek to Yomi
- Ne zaman geliyor: 2022 ilkbaharında
- Nereye geliyor: PS4, PS5
Returnal' yepyeni bir güncelleme
Krallıkların birbirine girdiği strateji oyunu The DioField Chronicle
- Ne zaman geliyor: 2022'de (?)
- Nereye geliyor: PS4, PS5
RPG'ye doyamayanlara epik bir hikaye daha: Valkyrie Elysium
- Ne zaman geliyor: 2022'de (?)
- Nereye geliyor: PS4, PS5
Favoriniz hangisi oldu, siz en çok hangi oyunu bekliyorsunuz? Bizimle yorumlarda paylaşmayı unutmayın!