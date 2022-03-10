Sony, PlayStation İçin Gelecek En Yeni Oyunlarını Duyurdu

Sony, gerçekleştirdiği en son State of Play etkinliği ile PlayStation 4 ve PlayStation 5 için en yeni oyunlarını duyurdu. Gelin tüm oyunlara birlikte göz atalım.

Sony, bu akşam gerçekleştirdiği State of Play etkinliğiyle karşımıza pek çok yeni oyun ve uzun zamandır beklenen oyunlardan gelen videolar ile çıktı. Hem PlayStation 4 hem de PlayStation 5 kullanıcılarını heyecanlandıracak bu oyunların pek çoğu bu sene içerisinde oyun severler ile buluşacak.

Sony'nin bu State of Play'de ağırlıklı olarak Japonya merkezli oyun geliştiricilerin oyunlarıyla karşımıza çıkması bekleniyordu ve öyle de oldu. Square Enix, Capcom gibi devlerin oyunlarının fragmanlarını izlediğimiz etkinlikte şimdiye kadar konuşulan neredeyse tüm beklentiler karşılandı diyebiliriz.

State of Play'de karşımıza çıkan tüm yeni oyunlar

Sony, bu State of Play'de pek çok yeni oyunun yanında uzun zamandır heyecanla beklenen oyunların yeni videolarına da yer verdi. Gelin dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan gelen tüm yeni oyunlara göz atalım.

Dinozorlardan uzaylılara her şeyi göreceğimiz bir oyun; Exoprimal

Ne zaman geliyor: 2023'te

Nereye geliyor: PS4, PS5

Uzun zamandır heyecanla beklenen Ghostwire: Tokyo

Ne zaman geliyor: 25 Mart 2022

Nereye geliyor: PS5

Çok yakında gelecek Stranger of Paradise Final Fantasy Origin

Ne zaman geliyor: 18 Mart 2022

Nereye geliyor: PS4, PS5

Bir dünya yaratık keseceğimiz, hikayesiyle merak uyandıran Forspoken

Ne zaman geliyor: 11 Ekim 2022

Nereye geliyor: PS5

Yeni bir FPS arayanlara ilaç gibi gelecek Gundam Evolution

Ne zaman geliyor: 2022 ilkbaharında

Nereye geliyor: PS4, PS5

Hayranlara dev hizmet: Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection

Ne zaman geliyor: 2022'de (?)

Nereye geliyor: PS4, PS5

Yıkım ve dövüş isteyenlere keyifli bir alternatif: GigaBash

Ne zaman geliyor: 2022'nin başlarında (?)

Nereye geliyor: PS4, PS5

Yepyeni, taptaze bir oyun: JoJo's Bizarre Adventure: All Star Battle R

Ne zaman geliyor: 2022 sonbaharında

Nereye geliyor: PS4, PS5

Hem hikayesi hem grafikleriyle etkileyen bir oyun: Trek to Yomi

Ne zaman geliyor: 2022 ilkbaharında

Nereye geliyor: PS4, PS5

Returnal' yepyeni bir güncelleme

Krallıkların birbirine girdiği strateji oyunu The DioField Chronicle

Ne zaman geliyor: 2022'de (?)

Nereye geliyor: PS4, PS5

RPG'ye doyamayanlara epik bir hikaye daha: Valkyrie Elysium

Ne zaman geliyor: 2022'de (?)

Nereye geliyor: PS4, PS5

Favoriniz hangisi oldu, siz en çok hangi oyunu bekliyorsunuz? Bizimle yorumlarda paylaşmayı unutmayın!