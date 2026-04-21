Elden Ring Filminin Vizyon Tarihi ve Oyuncu Kadrosu Açıklandı

Alex Garland'ın yazıp yöneteceği Elden Ring filminin oyuncu kadrosu ve vizyon tarihi açıklandı.

FromSoftware tarafından geliştirilen ve 2022’de piyasaya sürülen RPG, souls-like, fantezi türlerindeki Elden Ring, son yılların en başarılı oyunlarından biri olmayı başarmıştı. Dünya çapında 30 milyonu aşkın satan oyun aynı zamanda Yılın Oyunu gibi ödüllere de layıf görülmüştü.

Geçtiğimiz yıl yapılanbir açıklamada Elden Ring hayranlarını çok sevindiren bir haber paylaşılmış, oyundan esinlenen bir filmin geleceği açıklanmıştı. Şimdi ise bu konuda gelişme yaşandı. Elden Ring filminin oyuncu kadrosu ve çıkış tarihi açıklandı.

Elden Ring filmi Mart 2028’de gelecek

Son yılların en başarılı film şirketlerinden biri olan A24’ün geliştirdiği ve Ex Machina, 28 Gün Sonra, Civil War gibi filmlerin arkasındaki ünlü yönetmen Alex Garland’ın yazıp yöneteceği Elden Ring filminin 3 Mart 2028’de vizyona gireceği açıklandı. IMAX için çekileceği de açıklamalar arasında yer aldı.

Filmin açıklanan kadrosuna baktığımızda da bir yıldızlar geçidi görüyoruz. Kat Connor, Ben Whishhaw, Cailee Spaeny, Nick Offerman, Tom Burke, Havana Rose Liu, Sonoya Mizuno, Jonathan Pryce, Ruby Cruz, John Hodgkinson, Jefferson Hall, Emma Laird, Peter Serafinowicz gibi isimler filmde rol alacak. Prodüksiyonun bu bahar ayları içinde başlayacağı da gelen bilgiler arasında.