Bildiğiniz üzere koronavirüs salgını dolayısı ile tüm dünyada birçok önem alındı. Eğitime ara verildi, çalışanlar evlerinde uzaktan çalışmaya başladı. Uzaktan çalışma sistemine geçen şirketlerden biri olan oyun devi Electronic Arts, çalışanlarını ofislere getirmek için acele etmiyor.

Oyun dünyasının en büyük şirketlerinden birisi olan Electronic Arts'ın CEO'su Andrew Wilson, karantina hayatına iyice bir alışmışa benziyor. Normalde sürekli seyahat ile geçen Wilson'ın rutini, evde çamaşır, bulaşık yıkamak ve çocuklarının ev ödevlerini yardım etmek gibi aktiviteler ile değişmiş durumda. Şu an Electronic Arts'ın evden çalışan toplam 9.700 çalışanı bulunuyor ve Wilson, Digital Trends'e yaptığı açıklamada, "Ofislere geri dönmek gibi bir acelemiz yok." şeklinde belirtiyor.

Ayrıca Electronic Arts, koronavirüs kapsamında erken önlem alan ilk Amerikan şirketlerinden biri. Şirket, Çin ve Kore ofislerinde koronavirüs görülmesinin ardından Ocak ayının başlarında önlemlerini almaya başlamıştı. Wilson önlem sürecini, "Dünyanın birçok yerinde bu olay sadece Çin ve Asya problemi olarak adlandırılırken, şirketimiz içerisinde bizi bu sürece hazırlayan ekiplerimiz bulunmaktaydı" şeklinde açıkladı. Ocakta alınan ilk önlemler kapsamında şirketin Teknoloji Şefi Ken Moss, şirketin birkaç departmanı ile birlikte evden çalışma sistemini denemeye başladı. Şubat ayı boyunca evden çalışma sistemi üzerinde denemeler ve iyileştirmeler yapan şirket, mart ayı itibarıyla tamamen bu sisteme geçiş yaptı.

Alınan erken önlemler sayesinde Electronic Arts %100 aktif durumda

Wilson'ın yaptığı bir diğer açıklamaya göre, erken alınan önlemler sayesinde şirket, uzaktan çalışma ile de %100 verimlilik sağlıyor. Wilson'a göre bu da, aslında ofiste çalışmakla evde çalışmak arasında bir farkın olmamasından kaynaklanıyor. Evde, zamanının bir kısmını ailesine ve ev işlerine ayıran çalışanlar, aynı zamanı ofiste toplantılara hazırlanarak ve seyahat ederek harcıyorlardı. Bu sayede durum eşitlenmiş oluyor.

Tabii yine de evden çalışmanın bazı dezavantajları da bulunuyor. Özellikle oyun geliştirmek toplu halde yürütülen bir süreç ve birçok yaratıcı fikirde bu toplu halde mola odalarında oyun hakkında yapılan beyin fırtınalarından çıkıyor. Evden çalışmak bu bağlamda bulunabilecek olan fikirleri ve oyun yapım sürecini etkilemiş oluyor.

Yine de Wilson, tedbiri elden bırakma konusunda pek istekli değil. Yaptığı açıklamalarda acele etmediklerini belirten CEO Wilson güncel önlem süreçlerini de şu sözler ile belirtti: "Büyük ihtimalle, diğer şirketlerden çok daha yavaş bir şekilde ofislere döndüğümüzü görüyor olacaksınız. Hâlâ bu süreçte, çalışanlarımızı hangi yollar ile güvenli bir şekilde bir araya getirebiliriz bunu çözmeye çalışıyoruz. Salgının ikinci bir dalgasının olup olmayacağını bilmediğimiz için bu konuya çok büyük önem ve hassasiyet ile yaklaşıyoruz."