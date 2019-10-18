Teknolojinin, bilgisayarların ya da cep telefonlarının insanları birbirinden ayırdığını, insanların artık birbirleriyle etkileşime geçmediğini düşünenler olsa da bazı girişimciler, teknolojiyi kullanarak insanları bir araya getirmeye çalışıyor. Electronic Theatre da bu girişimlerden biri.

Londra merkezli bir girişim olan Electronic Theatre, arkadaşların gerçek dünyada beraber oynayabilecekleri sürükleyici bir oyun deneyimi yarattı. Şirketin 18 metre karelik LightBoxes adı verilen özel olarak inşa edilmiş odalarındaki dokunmak ekranlar, hareket takibi, çevresel ses düzeni ve iz düşümü gönderimi, oyunculara benzeri olmayan bir deneyim yaşatıyor.

Electronic Theatre’ın bu girişiminin merkezinde, teknolojinin insanları birbirinden ayırdığı endişesi yatıyor. Şirketin kurucu ortağı ve CEO’su Will Dean, “Biz, teknoloji karşıtı değiliz. Teknolojinin insanları bir araya getirmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Electronic Theatre'ın kuruluş hikâyesi:

Electronic Theatre, aslında mayıs ayında ilk olarak Immersive Games Lab adıyla daha önce Tough Mudder’ın da kurucusu olan Will Dean tarafından kurulmuştu. Dead, geçtiğimiz sene Tough Mudder’ın CEO’luğundan istifa ederek aldığı fon desteğiyle yeni şirketini kurdu ve ardından adını değiştirdi. Şirket, ilk yerini Londra’da bu hafta açtı ve hedeflerinde ise önümüzdeki beş sene içerisinde tüm dünyada 1.000 yerde faaliyet göstermek.

Electronic Theatre’da bulunan oyunlar ve mücadeleler, şirket içerisinde tasarlanıyor ve ilerleyen zamanlarda bu oyunların çeşitlendirilmesi planlanıyor. Şirketin tasarladığı oyunlar, genellikle Maze Runner ve Pacman gibi 1980’li yılların klasik oyunlarına dayanıyor. Oyunlardan bazılarında dokunmatik ekran kullanılırken bazılarında hareket takibi devreye giriyor.

Electronic Theatre, oyun oynamayan kişilere oyunları sevdirecek:

Electronic Theatre, Tough Mudder’dan tamamen farklı gibi gözükse de insanları bir araya getirmek gibi ortak bir hedefi paylaşıyor. Dean, Venturebeat’e verdiği röportajda “Electronic Theatre; arkadaşlar, aile ya da çalışma arkadaşları gibi herhangi bir grubu tamamlayabilecek ve birbirlerine yaklaştıracak bir deneyim” dedi.

Çevrimiçi oyunlar ve espor alanları gibi farklı sosyal oyun deneyimleri olsa da Electronic Theatre, daha çok arkadaşlarla, iş arkadaşlarıyla, aileyle ya da sevgiliyle gidilebilecek bir oyun ve eğlence deneyimi sunuyor. Bu konu hakkında da konuşan Dead “Electronic Theatre, normalde bilgisayar oyunları oynamayanlar için tasarlanmış bir bilgisayar oyunu” diyor.