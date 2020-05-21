Elektriği Kesilen Gökdelenin Ürkütücü Görüntüsü

ABD’nin Chicago şehrinde bulunan Sears Kulesi sel nedeniyle karanlığa gömüldü. Devasa gökdelenin elektriklerinin kesilmesi nedeniyle ortaya çıkarılan karanlık silüet oldukça korkutucu görünüyor.

ABD’nin büyük şehirlerinden Chicago’nun silüetinde korku filmlerinden fırlamışçasına bir görüntü oluştu. Şehrin en ünlü gökdelenlerinden olan Sears Kulesi’nin elektrikleri, meydana gelen yoğun yağış sonrasında kesildi. Kesilen elektrik, gökdelenin devasa, karanlık bir kule gibi görünmesine neden oldu.

Şehrin geri kalanında ve gökdelenin etrafındaki diğer binalarda elektrik olmasına rağmen Sears Kulesi’de elektriğin olmaması, silüeti gören insanların endişelenmesine neden oldu. Twitter’da gökdelenin fotoğrafını paylaşan insanlar, çoğunlukla görüntünün ürkütücü olduğunu söylediler.

Yağış sonrasında sadece Sears Kulesi’nin karanlıkta kalmasının nedeni aslında gökdelenin elektrik kasasının sular altında kalması. Binanın kasasının yaklaşık 1.5 metre su altında kalması gökdelenin enerjisinin tümüyle kesilmesine neden oldu.

Şiddetli yağışlar zaman içinde elektrik kablolarının zayıflamasına neden olabiliyor. Zayıflayan kablolarda ortaya çıkan açıklıklar su ile temas ettiğinde kısa devreye neden oluyor. Sears Kulesi’nin elektrik kasasını düşündüğümüzde, selin hasar verebileceği çok fazla elektrik kablosu olduğunu tahmin edebiliyoruz.

Sears Kulesi’nin etrafında yer alan diğer gökdelenlerin elektrik sistemlerinin farklı olması, onları yağmurun etkisinden kurtarmışa benziyor. Pazartesi gününden beri karanlık olan Sears Kulesi, geçici olarak kullanıma kapatıldı. Elektriğin kesildiği andan itibaren hem yağmur sularının tahliye edilmesi hem de binaya yeniden enerji verilebilmesi için çalışmalar devam ediliyor. Binanın bodrum katındaki suyun su pompaları ile tahliye edilmesinin ardında nem gidericilerle gökdelenin bodrumu tamamen kurutulacak.