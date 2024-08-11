Elektrik kıvılcımı yeterli büyüklükteki elektriksel alanların, iyonik ve iletken kanallar yaratmasıyla oluşan ani elektriksel boşalmalardır. Peki bu kıvılcımların rengi neden mavidir?

Elektrik kıvılcımlarının neden sarı, kırmızı, beyaz ya da siyah değil de mavi olduğunun arkasında muhakkak bazı sebepler vardır.

Gelin, bu sebeplere bakalım.

Esasen hava, elektriği iyi iletmez.

Fakat oluşan elektrik, alan yeterince güçlüyse havayı oluşturan atomların ve moleküllerin iyonlaşmasına sebep olur. Böylece elektrik iletilebilir. İyonlaşma sonucu oluşan artı yüklü iyonlar ve elektronlar, elektrik alan etkisiyle hızlanır.

Diğer yüksek atomlara ve moleküllere çarparak iyonlaşmalarına sebep olur. Öte yandan hava, büyük oranda %78 ile azot, %21 ile oksijen ve diğer gazlardan oluşur.

Elektrik alan etkisiyle oluşan iyonlar ise elektronlarla tekrar birleştiğinde farklı dalga boylarında ışık yayılır.

Yani havadaki azot oranı oldukça yüksek olduğundan, havanın iyonlaşması sonucu oluşan elektrik kıvılcımları mavimsi renklerdedir. Başka bir deyişle, havada oluşan elektrik kıvılcımlarının mavi olmasının sebebi, havayı oluşturan moleküllerin iyonlaşmasıdır.

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