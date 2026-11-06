EcoBest Challenge sonuçlarına göre elektrikli otomobillerin resmî menzillerini ne kadar yansıtabildiği ortaya çıktı.

AUTOBEST tarafından gerçekleştirilen EcoBest Challenge elektrikli otomobil menzil testinin güncel sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı.

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Türkiye’den otomotiv gazetecisi Okan Altan’ın da jürisinde yer aldığı kapsamlı testler, elektrikli otomobillerin katalogda yer alan resmî menzil değerleri ile gerçek kullanım koşullarındaki performansları arasındaki farkları gözler önüne seriyor.

Resmî verilere en çok yaklaşan modeller

Test kapsamına alınan 15 farklı modelden sadece ikisi resmi menzil vaadinin %90'lık eşiğini aşmayı başardı. WLTP verilerine en çok yaklaşarak testin zirvesine oturan model, %94,98'lik başarı oranı ve 397 kilometrelik gerçek menziliyle KIA EV2 oldu.

KIA EV2'yi %92,56'lık erişim oranı ve 473 kilometrelik gerçek menziliyle Audi Q4 e-tron takip etti. Listenin devamında ise %88,76 ile 466 kilometre menzile ulaşan Tesla Model Y yer alırken, Renault Twingo (229 km) ve Citroën ë-C5 Aircross (436 km) üst sıralarda kendine yer bulan diğer modeller oldu.

Beklentinin altında kalan araçlar

Resmî WLTP verilerine göre en belirgin menzil kaybını yaşayan modeller de test sonucunda netleşti. Listenin son sıralarında yer alan ve katalog verilerinden en uzak performansı sergileyen araçlar sırasıyla Xpeng P7+, Mazda 6e, Mercedes-Benz CLA ve Volvo EX60 oldu. Bu modellerde resmî menzile ulaşma oranları %79 seviyelerinde kaldı.