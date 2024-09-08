Ferrari'nin 2025'te tanıtacağı ilk elektrikli modeli test edilirken görüntülendi. Araç, kamuflajlı olsa da tasarımı hakkında biraz fikir edinebiliyoruz.

Neredeyse tüm otomobil üreticileri yavaş yavaş elektrikli modellere geçişi başlatmış durumda. Ferrari de bunlardan biri olacak. Öyle ki İtaylan lüks spor otomobil üreticisi, 2025’te ilk elektrikli modelini bizlerle buluşturacak

Ferrari’nin ilk elektrikli aracı hakkında çok şey bilmiyoruz. Sadece birkaç ay önce ortaya atılan iddialar, 500 bin dolarlık normal Ferrari modellerinden çok daha pahalı bir fiyatla gelebileceğini göstermişti. Şimdi ise tasarımı hakkında fikir edinmemizi sağlayacak bir gelişme yaşandı. Araç, CarScoops casusları tarafından test edilirken görüntülendi.

İlk elektrikli Ferrari, kamuflajla test edilirken böyle görüntülendi:

İtalya’nın Maranello şehrinden gelen görüntüler, aracın erken aşamalarındaki hâline göz atmamızı sağlıyor. Fotoğraflarda, otomobilin tasarımının gizlenmesi için kamuflajlandığı görülse de biraz fikir edinebiliyoruz.

Araç, coupe crossover bir modelin dev bir spor hatcback’e dönüştürülmüş bir versiyonu gibi görünüyor. Maserati Levante gövdeye ve Ferrari Roma benzeri LED farlara sahip olması gözden kaçmıyor. Ön tamponda ise BMW M2 tarzı hava girişleri olabilir.

Arka tarafına baktığımızda da dikkat çeken kısımlar görüyoruz. Bunlardan en göze çarpanı dörtlü egzoz boruları. Bilindiği üzere elektrikli modellerde bunlara gerek yok. Ancak Ferrari, dekoratif açıdan bu kısmı yine de ekleyecek gibi.

Ferrari’nin ilk elektrikli otomobili hakkındaki detaylar bu kadar. İsmi, tam olarak nasıl gözükeceği, nasıl bir menzil sunacağı ve performansı hakkında hiçbir bilgi yok. 2025 geldiğinde tüm bunların detaylarını öğreneceğiz. O zamana kadar bu fotoğraflarla yetinmek zorundayız.