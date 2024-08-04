Dünyada Eşi Benzeri Olmayan Bir Ferrari Müzayedeye Çıkıyor

Ferrari onaylı, V12 motorlu bir Ferrari F40, müzayede ile yeni sahibini bulacak.

Ferrari F40, İtalyan otomobil devinin Maranello'daki fabrikasından çıkarken ikiz turbolu bir V8 motoru ile çıkar. Öte yandan firma, bazı modifiyeli modellere de fabrika desteği verir ve farklı motor seçeneklerini mümkün kılar. Bu modellerden biri de yakın zamanda müzayedeye çıkacak olan bir F40. Bu aracı benzersiz kılan özelliği ise V12 motora sahip olması.

Saatte 320 kilometre hızı aşan ilk Ferrari olma özelliğini de taşıyan F40'ın bu özel versiyonu, 550 Maranello'dan alınan bir motora sahip. Aynı zamanda Ferrari'nin fabrika desteğinin de aracın arkasında olduğunu belirtelim. Zaten motoru F40'a taşıyan ekip de alelade bir garaj ekibi değil, Simpson Motorsport yarış takımı.

İşte o araç:

Aracın farklı olan tek kısmı da motoru değil. Aracın içinde de kazalara karşı bir kafes bulunuyor. Ayrıca F40'ın şasisi de FIA'nın standartlarını karşılayacak seviyeye yükseltildi. Aracın motoru tam 542 beygir güç üretiyor.

Bu türünün tek örneği Ferrari F40'ın müzayede listelemesine göre araç 2002 ve 2006 yılları arasında yarışlarda da yer aldı. Yarışlardan emekli edilen aracın bakımları ise aksatılmadı ve yakıtsız olarak garajda bekledi.

Araç, 23 Ağustos'ta açık arttırmaya çıkacak ve tahmini satış fiyatı da 640 bin dolar ile 770 bin dolar arasında gösteriliyor. Öte yandan Ferrari koleksiyonu yapan pek çok zengin otomobil tutkunu var ve onların arasında yaşanacak olan bir çekişme, aracın fiyatını kolayca milyon doların üzerine çıkarabilir.