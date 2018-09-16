Micro Mobility Systems ve Tazzari ortaklığında üretilecek olan Microlino için 8,000 adet sipariş alındı.

Micro Mobility Systems'in Isetta modelinin yeniden yaratılmış versiyonu olan Microlino için değeri 100 milyon euro'ya ulaşan 8,000 sipariş alındı. Seri üretim öncesinde üretilecek olan 25 aracın üretimi ise Tazzari ortaklığıyla başlamış durumda.

Micro Mobility Systems'e göre, bu araçların ilkinin üretimi ekim ayının başında sona ermiş olacak. Seri üretim öncesinde yapılan bu çalışma ile, aralık ayında başlayacak olan seri üretimde yapılacak araçların kalitesini artırmak amaçlanıyor.

Bu kompakt araç neredeyse tüm dünyadan sipariş edilirken, siparişlerin çoğu Almanya ve şirketin merkezi olan İsviçre'den geldi. Aracın pazar lansmanı İsviçre'de başlayacak ve şirket gelecek yıl da Almanya'ya açılacak. Araçların bireysel konfigürasyonları, üretim başlamadan önce şirketin websitesi üzerinden yapılabilecek.

Bu elektrikli mini otomobilin Avrupa ülkelerinde kullanımının yasal hale getirilmesi işlemi ise temmuz ayında yapılmıştı.

Ön hazırlık testleri ile edinilen resmi verilere göre, 8 kW'lık bir bataryaya sahip olan aracın sürüş menzili 126 km. 14.4 kW'lık batarya seçeneğinin ise 202 km'lik bir menzil sunacağı söyleniyor.

Geçtiğimiz ocak ayında Zurich'te tanıtılan ve uzunluğu 2.40 metreden uzun olmayan bu iki koltuklu aracın yaklaşık 12,000 euro'luk bir fiyat etiketiyle satışa çıkması planlanıyor.

Micro Mobility'nin ortağı Tazzari ise bu projede üretim yetkisine sahip. Tazzari, ayrıca projenin haklarının yarısını da elinde tutuyor.