Birleşik Krallık'tan polisler, Sur Ron tarzı elektrikli motosikletlerin sadece suç eylemleri için kullanılmaya başladığını açıkladı. Bu, tüm dünya için endişe verici bir durum.

Elektrikli bisikletler ve motosikletler, dünya çapında günden günde daha da popüler hâle geliyor. Öyle ki sokaklarda bu tarz sessiz araçları kullanan insan sayısının bir hayli fazla olduğunu görebiliyoruz. Ancak Birleşik Krallık’tan gelen haberler, bu elektrikli araçların kötü bir yanını gözler önüne seriyor.

İngiltere’nin Hampshire bölgesinden kolluk kuvvetleri, arazi motosikletlerini andıran tasarıma sahip Sur Ron tarzı elektrikli motosiklerin suç amacıyla kullanıldığını ifade etti.

Sessiz olmaları nedeniyle suç eylemlerinde kullanılıyorlar

Bu elektrikli motosikletler, saatte 80 km hıza ulaşabiliyorlar. Normalde sokaklar için değil arazi kullanımına uygun olarak tasarlanmışlar. Ancak özellikle genç kullanıcılar, sokaklarda bu araçları kullanıyor. Özellikleri arasında hafif olmaları, yüksek torkları ve neredeyse tamamen sessiz olmaları var.

Polise göre Sur Ron elektrikli motosikletler, Birleşik Krallık’ta neredeyse sadece sokak suçları için kullanılmaya başladı. Suçlular, bu araçlarla insanlara gizlice yaklaşıp kapkaç gibi eylemleri gerçekleştirip hırsızlık yapabiliyormuş. Sessiz olmaları insanlara fark edilmeden yaklaşmalarını sağlarken çok hızlı hızlanmaları hemen kaçmalarını, küçük olmaları da dar sokaklarda polislerden kurtulmalarını sağlıyormuş.

Bu, şimdilik Birleşik Krallık özelinde olsa da tüm dünyaya yayılabilecek endişe verici bir durum. Ne de olsa bu tarz araçlar Türkiye de dahil her yerde yaygınlaşıyor. Eğer iyice artarsa yetkililer tarafından elektrikli motosikletlere yönelik sert kısıtlamalar geldiğini görebiliriz. Neler olacağını zaman gösterecek.