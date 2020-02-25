Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından alınan bir karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan karar kapsamında Türkiye'ye tüm elektronik sigara ve elektronik sigaralara ait yedek parçalarının Türkiye'ye ithal edilmesi yasaklandı.

Türkiye bir süredir, pek çok ülkede satışı yasal olan elektronik sigaralara savaş açmış durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz dönemlerde yaptığı açıklamalarda elektronik sigaraların Türkiye'ye girmesini yasaklayacaklarını ifade etmişti. Şimdi beklenen oldu ve konuyla ilgili alınan karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı imzasını taşıyan ve Resmi Gazete'de yayımlanan karar, elektronik sigara ve elektronik sigaralara ait tüm yedek parça ve solüsyonların Türkiye'ye ithalatını yasaklıyor. Yani bundan sonra vatandaşlar, bu tür ürünleri yurtdışından siparişle getirtemeyecekler.

Elektronik sigaranın onlarca çeşidi bulunuyor. Tüketiciler, yurtdışındaki perakende satıcıların çoğundan bu ürünleri bulup satın alabiliyorlardı. Elektronik sigaraların yapısı gereği yedek parçaya da ihtiyaç duyuluyor ve bu parçalar da yine yurtdışından getirtiliyordu. Yeni karar ise hem elektronik sigaraların hem de yedek parçalarının ülkeye sokulmasını yasaklıyor.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, şu ifadelere yer veriliyor:

“Sigara, sarmalık kıyılmış tütün mamulü, pipoluk tütün mamülü, yakılarak tüketilenler ve nikotin içersin ya da içermesin tütün mamulünü taklit eder tarzda kullanılan elektronik sigara ve elektronik nargile dahil her türlü mamul ve bu mamullerin tüketiminde kullanılan elektronik cihaz, aksam, yedek parça ve solüsyonların ithali yasaktır. Ticaret Bakanlığı, birinci fıkra kapsamında ithali yasaklanan eşyanın yolcu beraberinde girişine ve transitine ilişkin düzenleme yapmaya yetkilidir.”