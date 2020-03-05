Kanada, Dünyanın İlk Elmas Şeklindeki Madeni Parasını Yaptı

Kanada Kraliyet Darphanesi, dünyadaki ilk elmas şeklindeki madeni parayı oluşturmak için Crossworks Manufacturing and Forevermark Diamonts adlı firmayla bir araya geldi. Madeni paranın dekorunun elmas şeklinde olması oldukça dikkat çeken ayrıntılardan birisi.

Gün geçmiyor ki dünyamızda ilginç yenilikler olmasın. İşte bu yeniliklerden bir tanesi de Kanada’dan geldi. Kanada’daki Kraliyet Darphanesi, elmas şeklinde madeni para oluşturdu. Görüntüsü itibarıyla büyüleyici bir şekle sahip olan paranın fiyatı da oldukça şaşırtıcı. Fakat fiyatına geçmeden önce elmas şeklindeki bu madeni parayı biraz inceleyelim.

Üstü elmaslı, elmas şeklinde madeni para

Yüzde 99,99 oranında saflığa sahip 3 onsluk (yaklaşık 85 gram) madeni para, aynı zamanda 0,20 karatlık bir elmasa da ev sahipliği yapıyor. Bu 0.20 karatlık elmas, 2019 yılında Kuzey Ontario'nun Victor Madeni kapanmadan hemen önce çıkarılmasıyla ünlü. Madeni paranın üstünde aynı zamanda Kraliçe 2. Elizabeth’in bir portresi bulunuyor. Bu portreyi tasarlayan kişiyse Kanada’nın ünlü portre sanatçısı Susanna Blunt.

Yapılan açıklamaya göre Kanada’da üretilen bu elmas şeklindeki madeni para özenle tasarlandı. Bu yüzden de paranın tamamlanması uzun zaman aldı. Yapılan açıklamaya göre madeni para, en yüksek kaliteye sahip olması için bir sürü testten geçirildi.

Madeni paranın üzerine kazınmış olan açılı elmas kesimin ihtişamı, daha da belirgin olsun diye paranın hemen altında bir koleksiyoncu öğesi var. Bu öğe ise 700 adet ile sınırlı olduğu için madeni parayı aldığınız zaman para size Kanada Kraliyet Orijinallik Sertifikası ile birlikte geliyor.

Elmas şeklindeki madeni paranın değeri 50 dolarken satış fiyatı ise 1.123 dolar olarak belirlendi. Bu da günümüzün kuruyla yaklaşık olarak 6.800 TL ediyor.