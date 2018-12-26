Elon Musk, 100 Kişilik SpaceX Aracının Fotoğrafını Paylaştı

Elon Musk, Mars’a yolculuk edecek 100 kişiyi taşıyabilecek şekilde tasarlanan yeni uzay aracının fotoğrafını paylaştı. Araç, şu anda Texas’ta inşa ediliyor.

Elon Musk’ın Mars tutkusu, neredeyse herkes tarafından biliniyor. Kızıl gezegende koloni kurmayı amaçlayan Musk, buraya elbette yalnız başına gitmeyecek. 100 kişi taşıyabilecek bu uzay aracı, kolonicilerin taşınmasına yardım edecek.

SpaceX’in patronu, aracın görüntüsünü Twitter’da paylaştı. Ayrıca takipçilerinden gelen bazı soruları da cevaplayan Musk, 150 tonluk yük taşıyacak olan araç ve aracın roketleri hakkında bilgi verdi.

Bir kullanıcının yapmış olduğu araçta paslanmaz çelik kullanıldığı yönündeki yoruma cevap veren Musk, 1950’lerdeki Atlas roketlerinde kullanılanlara benzer materyaller kullanılacağını söyledi.

Elon Musk, paslanmaz çeliğin doğru olduğunu, bileşimin ve mimarinin ise farklı olduğunu belirtti. Onun dışında, ayrı bir görevle fırlatılan Falcon roketi hakkında da bilgi veren Musk, yolcu taşınması için kullanılacak olan aracın Raptor roket motorlarının ise radikal değişikliklere uğradığını söyledi.

Yeni uzay aracıyla ilgili bilgilerin önümüzdeki yıl gerçekleştirilecek test uçuşlarında açıklanacağını belirten Musk, aracın Mart - Nisan gibi gerçekleştirilmesi planlanan test uçuşlarında da teknik bir sunum yapacak.