Elon Musk, Başka Şirketlerin Başına Geçseydi Ne Yapardı?

Özellikle Twitter’ı satın aldıktan sonra yaptıklarıyla gündemden düşmeyen Elon Musk, başka şirketlerin başına geçmiş olsaydı ne gibi kararlar alırdı? Gelin bu eğlenceli alternatif tarihe birlikte bakalım.

Tesla, SpaceX, Boring Company, Neuralink derken son olarak Twitter’ın da sahibi olan Elon Musk, aldığı ilginç kararlarla sık sık gündeme geliyor. Özellikle çalışanlarından fazlasıyla talepkar olan Musk, ayrıca iş gücüne ayırdığı ücretleri de belli bir seviyenin altında tutmaya çalışıyor ve kimseyi kovmaktan çekinmiyor.

Markalarını popüler hale getirmek, yaptığı çalışmaları duyurmak için seçtiği yöntem ise mümkün olduğunca sansasyonel şeyler yapıyor. Zaman zaman bu yüzden eleştirilmesine ya da planlarında aksamalara neden olmasına rağmen dünyaca ünlü girişimci, bu huyundan pek de vazgeçecek gibi görünmüyor.

Bugün, farklı firmaların başında Elon Musk olsaydı neler olurdu, ona bakıyoruz:

Togg'un başına geçseydi, uzayda bir Togg görürdük.

Öncelikle Elon Musk, Togg’un başına geçmiş olsaydı araçlardan birini SpaceX roketi ile uzaya yollamış olurdu. Uzay boşluğunda gezen Tesla Roadster yerine bir Togg görebilirdik.

TikTok'un başına geçseydi platformun fişini çekerdi.

Elon Musk’ın geçmişte yaptıklarına bakarsak, bir olası krizde TikTok’u satın alıp platformun başına geçmesi durumunda platformu silerdi. O kadar para verdikten sonra madem platformu sildi, kendi Vine çakması platformunu kurardı.

Abuk subuk tasarımlara gün doğardı: Paşabahçe

Bir defa Elon Musk’ın düzgün soyulamamış patatesler gibi düz yüzeylerden oluşan küt tasarımları onaylamak gibi bir huyu olduğunu Cybertruck gibi araçlardan biliyoruz. Minimalizmdi, kübizmdi derken garip garip kaselerden çorba içmeye çalışırdık. Bu kaseler üstünde dijital ekranlar falan bulundururdu, içindeki yemek kaç derecede gibi bilgiler verirdi.

Aaa, bi dk! Devasa ve fütüristik çay bardağı yapardı diyeceğiz ama onun hazır yapılmışı bizde zaten vardı di mi?

Spotify'ı alsaydı, şarkıcı eski sevgililerinin hesaplarını kapatırdı.

Popüler müzik platformu Spotify’ın başına Elon Musk geçse, sanatçıların profillerinde mavi tik olurdu ve bu tiki 8 dolara alırlardı. Asıl önemli değişiklik ise algoritmalarda olurdu. Elon’ın sevdiği sanatçılar sürekli tavsiye edilirdi. Elon, komik isimli Spotify listeleri ile mesajlar verirdi. Şarkıcı eski sevgililerinin hesaplarını kapatırdı.

Hazır Iron Man 2'de de gözükmüşken Disney ile medya imparatorluğuna oynardı.

Daha önce Iron Man 2’de ufak bir sahnede gördüğümüz Elon Musk, Disney’i satın alsaydı kendisini MCU’da önemli bir figür, Star Wars’ta bir Jedi, Family Guy’da bir şaka olarak görebilirdik. Stan Lee’den sonra her filmde bir Elon cameo'su karşımıza çıkardı. Disney+'ta aylık 8 dolara üyelik alınırdı.

Coca-Cola planlarını gerçekleştirebilirse, ambalajına fotoğrafını basardı.

Musk’ın daha önce “içine yeniden kokain koymak için satın alabileceğini” söylediği Coca-Cola da milyarder için bir başka alternatif yatırım olabilirdi.

A101'in başına geçseydi; aktüelde Tesla satar, Dogecoin ile ödeme alırdı.

Son dönemde teknedir, karavandır farklı ürünler satmaya başlayan A101'in başına Musk'ın geçmesi durumunda, aktüel ürün kataloğunda çeşit çeşit Tesla otomobiller görebilirdik. Ödeme yöntemi olarak da kripto paralar, özellikle Dogecoin kullanırdı. A101 Prime tadında bir de üyelik sistemi başlatıp aylık 8 dolara ücretsiz teslimat, gelen ürünleri teyzeler kapışmadan rezervasyonla alma gibi ayrıcalıklar sunardı.

Bir türlü izleyecek bir şey bulamadığı Netflix'i satın alsaydı, politik doğrucu içerikler çektirmezdi.

Elon zaman zaman Netflix'e takılıyor. Hatta "Siyahi bir Ukraynalı adamın, trans bir Rus askere aşık olmasıyla ilgili film yapmak için savaşın bitmesini beklerken Netflix." yazan bir meme bile paylaşmıştı.

Ayrıca Amber Heard filmlerini silmek yerine -bulmacalarda yaptığımız gibi- ona sakal, bıyık çizip eğlenirdi. Kafasına göre de alt yazı eklerdi.

Türk Telekom'u satın alsaydı, Starlink uydularından ay-yıldız figürü yapardı.

Starlink uydularının ismini HilaLink olarak değiştirmesi mümkün olan Elon Musk, bu kadarla da kalmazdı ve halihazırda Dünya'nın çevresinde bir yay çizerek uçan uyduları, dev ay-yıldız oluşturacak şekilde yönlendirirdi. (Evet, fiziğe aykırı ama Elon'dan bahsediyoruz.)

Ve de uyduların üzerinde Türk Bayrağı yer alırdı.

SpaceX diye bir şey olmasaydı, THY bünyesinde THY-X kurardı.

Zamanında SpaceX'i kurmak yerine halihazırda havacılık alanında faaliyet gösteren THY'yi satın alması durumunda Elon Musk, uzay çalışmaları için yeni bir platfrom bulmuş olurdu. SpaceX roketlerinde THY logosunun yer alacağı bir senaryo, kulağa hoş geliyor.

Bonus: Webtekno'nun başına geçseydi bu içerik muhtemelen olmazdı.

Kendisini sorgulayan ve eleştiren çalışanları pek sevmeyen Elon Musk, Twitter'in Slack ortamında tavrını beğenmediği çalışanları kapının önüne koymaya çekinmemişti. Haliyle biz de muhtemelen kapının önünde olurduk, böyle bir yazı da olmazdı, siteden uçurturdu. Biz de tepkisiz kalmayıp, Elon'a bir sağlamlık testi yapardık!